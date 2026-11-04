“La ley de sometimiento será muy poderosa para que el presidente pueda desarrollar su política de razón y fuerza”: MinJusticia

“¡HABEMUS LEY DE SOMETIMIENTO!“, con este mensaje, el presidente Abelardo De La Espriella agradeció al ministro de Justicia, Iván Cancino, ”por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa".

“La falsa paz total llegó a su fin”: presidente Abelardo De la Espriella tras aprobación de la Ley de Sometimiento en el Congreso

También le envió un mensaje de agradecimiento al Congreso de la República “por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia”.

La ley de sometimiento es una de las iniciativas que corresponden a la médula de los proyectos del primer mandatario, quien llegó al poder con la promesa firme de desmontar las estructuras criminales que azotan a los colombianos y que se fortalecieron durante la paz total de la administración Petro.

“¡Seguimos trabajando sin descanso por la seguridad, la justicia y la tranquilidad de todos los compatriotas!La falsa paz total llegó a su fin. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro!¡Firme por la Patria!¡Que viva Cristo Rey!“, finalizó.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, también se refirió a la aprobación del proyecto. “Creo que aunque haya muchas personas de la oposición con una molestia, creo que se les dieron todas las garantías. El gobierno también recibió proposiciones de ellos, se incorporaron, pero obviamente era un proyecto del gobierno y se obtuvo el respaldo después de un amplio debate, de una discusión de una ley que le va a servir, por supuesto, al pueblo colombiano”, dijo.

Cancino explicó los temas más importantes de la iniciativa: “No hay suspensión de órdenes de captura, no hay suspensión de extradicciones, cero devolución, protección a los menores, penas fuertes para los reclutadores, tienen que entregar todos los bienes y se les devuelve cero pesos, de tal manera que el país puede estar tranquilo, que recibe una ley que va a ser muy poderosa para que el presidente Abelardo de la Espriella pueda desarrollar su política de razón y fuerza. La fuerza la ha demostrado respetando todas las normas y esta es una herramienta que le da la razón a las personas que quieran desmovilizarse, ahí está el marco legal”.

Y luego, le envió un mensaje al Congreso. “Y quiero felicitar al Congreso de la República, incluida la oposición, incluida la independencia, porque se hizo un trabajo que hoy puede llegar a feliz término y esperamos que así siga la corriente de todos los proyectos de ley que se presenten por parte del gobierno para que se puedan hacer realidad”.

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