“La falsa paz total llegó a su fin”: presidente Abelardo De la Espriella tras aprobación de la Ley de Sometimiento en el Congreso

El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, celebró la aprobación de la Ley de Sometimiento en el Congreso y destacó el papel del ministro de Justicia, Iván Cancino, en el trámite de la iniciativa, que superó su discusión en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes.

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El jefe de Estado calificó el resultado legislativo como un avance para la justicia y la seguridad del país, al tiempo que agradeció a los congresistas que respaldaron el proyecto durante su paso por el Legislativo.

“¡Habemus Ley de Sometimiento!”, escribió De la Espriella, quien hizo un reconocimiento particular al ministro Cancino por su gestión para sacar adelante la propuesta.

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Debate del proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Mi agradecimiento y reconocimiento al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa”, manifestó el primer mandatario.

El presidente también se refirió al papel del Congreso en la aprobación de la norma y aseguró que su respaldo contribuye al fortalecimiento institucional.

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Debate del proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia”, señaló.

Al mismo tiempo , De la Espriella aseguró que “la falsa paz total llegó a su fin”, una afirmación con la que nuevamente marcó distancia frente a esa política del gobierno Petro y presentó la nueva legislación como parte de un cambio de rumbo en materia de seguridad y justicia.

Plenaria Senado de la República, debate del proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“¡Seguimos trabajando sin descanso por la seguridad, la justicia y la tranquilidad de todos los compatriotas!”, agregó el presidente, quien cerró su mensaje con una referencia a su proyecto político: “¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!”.

La aprobación de la Ley de Sometimiento representa uno de los principales avances legislativos de la agenda de justicia del Gobierno.

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La iniciativa busca establecer un marco jurídico para el sometimiento a la justicia de estructuras criminales, con condiciones y tratamientos penales diferenciados, bajo las reglas que quedaron consignadas en el texto aprobado por el Congreso.