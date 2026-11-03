Gobierno De La Espriella rechaza intimidaciones contra director del Dapre tras denuncia sobre contratos de 48 mujeres

El Gobierno nacional rechazó las presuntas intimidaciones contra el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, luego de que denunciara posibles irregularidades en la contratación de 48 mujeres durante el gobierno de Gustavo Petro.

Director del Dapre, Carlos Ríos, denunciará el caso de 48 mujeres que, según dijo, fueron “instrumentalizadas” durante el gobierno de Gustavo Petro

Abelardo de la Espriella cuestiona al Gobierno tras entrevista de Angie Rodríguez Foto: Montaje Wendy Mambuscay, El País: fotos de redes sociales/ DAPRE

La Presidencia pidió a las autoridades esclarecer los hechos y determinar si tienen relación con los señalamientos que hizo el funcionario.

Según el comunicado del Palacio de Nariño, Ríos denunció el pasado 21 de octubre, ante la Comisión Segunda del Senado, la presunta instrumentalización de mujeres vinculadas al Dapre mediante órdenes de prestación de servicios.

Caso ‘sexocontratos’: Fiscalía citará a declaración al director del Dapre, Carlos Ríos, y ordenará inspecciones

Gustavo Petro y Deicy Jiménez. Foto: Presidencia y SEMANA, respectivamente.

De acuerdo con su versión, los contratos habrían sido pagados con recursos públicos y, en el marco de una relación de poder, habrían servido para que estas mujeres prestaran servicios sexuales al expresidente Gustavo Petro.

La denuncia ya está en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que abrió de oficio una indagación preliminar. El ente investigador prevé citar a declarar a Ríos y a las exdirectoras del Dapre Laura Sarabia y Angie Rodríguez, además de realizar inspecciones en la entidad para revisar los contratos.

Director del Dapre, Carlos Ríos, denunció que la contratación en la entidad durante el gobierno Petro creció un 595%

Carlos Ríos y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2: PRESIDENCIA.

Sin embargo, el Gobierno también alertó sobre hechos ocurridos el 28 de octubre, cuando las autoridades de protección encontraron a tres personas dentro de la casa del director Ríos.

Según el comunicado, los individuos fueron identificados y puestos a disposición de las autoridades. Entre sus antecedentes figuran registros por homicidio y ocho hurtos agravados.

Chats Gustavo Petro y Deicy Jiménez Foto: Suministrada a Semana

Además, cerca del colegio de los hijos del funcionario fue vista otra persona que se retiró cuando llegó la Policía y que todavía no ha sido identificada.

“Ningún servidor público debería tener que escoger entre entregar un expediente y dormir tranquilo. Mucho menos deberían pagarlo sus hijos”, señaló el Gobierno, que anunció medidas de protección para Ríos y su familia.