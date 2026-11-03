Gobierno De La Espriella rechaza intimidaciones contra director del Dapre tras denuncia sobre contratos de 48 mujeres

El Gobierno nacional rechazó las presuntas intimidaciones contra el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, luego de que denunciara posibles irregularidades en la contratación de 48 mujeres durante el gobierno de Gustavo Petro.
La Presidencia pidió a las autoridades esclarecer los hechos y determinar si tienen relación con los señalamientos que hizo el funcionario.
Según el comunicado del Palacio de Nariño, Ríos denunció el pasado 21 de octubre, ante la Comisión Segunda del Senado, la presunta instrumentalización de mujeres vinculadas al Dapre mediante órdenes de prestación de servicios.
De acuerdo con su versión, los contratos habrían sido pagados con recursos públicos y, en el marco de una relación de poder, habrían servido para que estas mujeres prestaran servicios sexuales al expresidente Gustavo Petro.
La denuncia ya está en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que abrió de oficio una indagación preliminar. El ente investigador prevé citar a declarar a Ríos y a las exdirectoras del Dapre Laura Sarabia y Angie Rodríguez, además de realizar inspecciones en la entidad para revisar los contratos.
Sin embargo, el Gobierno también alertó sobre hechos ocurridos el 28 de octubre, cuando las autoridades de protección encontraron a tres personas dentro de la casa del director Ríos.
Según el comunicado, los individuos fueron identificados y puestos a disposición de las autoridades. Entre sus antecedentes figuran registros por homicidio y ocho hurtos agravados.
Además, cerca del colegio de los hijos del funcionario fue vista otra persona que se retiró cuando llegó la Policía y que todavía no ha sido identificada.
“Ningún servidor público debería tener que escoger entre entregar un expediente y dormir tranquilo. Mucho menos deberían pagarlo sus hijos”, señaló el Gobierno, que anunció medidas de protección para Ríos y su familia.