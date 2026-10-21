Director del Dapre, Carlos Ríos, denunciará el caso de 48 mujeres que, según dijo, fueron “instrumentalizadas“ durante el gobierno de Gustavo Petro

El director del Departamento Administrativo para la Presidencia, Carlos Ríos, hizo una explosiva denuncia en la Comisión Segunda del Senado este miércoles, 21 de octubre.

Dijo que el Gobierno de Abelardo De La Espriella acudirá a la Justicia para denunciar cómo el expresidente Gustavo Petro instrumentalizó a 48 mujeres que estuvieron en el Dapre.

“Hay denuncias y las haremos. Personalmente las haré sobre 48 mujeres que tenía el expresidente Gustavo Petro en la Presidencia que, lamentablemente, las instrumentalizaba a punta de OPS (una orden o un contrato de prestación de servicios)”, informó.

Y siguió: “Vamos a demostrar al pueblo colombiano cómo, lamentablemente, la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a no gobernar sino parrandear todos los días. Además, llevar mujeres y generar lo que no deberíamos hacer nosotros”.

Carlos Ríos, secretario General de la Presidencia designado. Foto: Defensores de la Patria

Carlos Ríos les habló a varios congresistas del Pacto Histórico, entre ellos, Agmeth Escaf, a quien le dijo: “Ustedes tuvieron la oportunidad de gobernar durante cuatro años y poderle demostrar al pueblo colombiano sobre cómo gobernar. 48 mujeres que ya están hablando con nosotros de cómo, por intermedio de un contrato de OPS, las amarraban y las instrumentalizaban para poder estar con el expresidente Gustavo Petro”.

El expresidente Gustavo Petro. Foto: presidencia

La Comisión Segunda del Senado quedó en silencio durante varios segundos por la magnitud de la denuncia del director del Dapre.

Ríos no entregó nombres, pero a juzgar por sus palabras tiene documentadas las denuncias que radicará oficialmente en la Fiscalía en los próximos días, según anunció.

En el debate de control político al director del Dapre se abordaron varios temas, entre ellos, el cumplimiento de los acuerdos de paz del Gobierno, pese a que la administración de Abelardo De La Espriella, apenas completará tres meses.

“Nosotros, lamentablemente, tenemos grandes dificultades heredadas y la gente lo tiene que saber”, manifestó el director.

Y dejó claro que es deber de los funcionarios públicos “decirle la verdad al pueblo colombiano. No es en aras de generar malestar, es para que la gente entienda las imposibilidades que tenemos hoy por culpa del Gobierno anterior”.

Informó que el acuerdo de paz firmado entre el expresidente Juan Manuel Santos y las Farc solo se ha ejecutado el 53%. “Es decir, de los 16 años, solo tenemos yn 53 por ciento,es decir, a nosotros nos están arrogando el 47 por ciento de los acuerdos. Quien hablaba de paz, el gobierno anterior, tenía la obligación de haberlo implementado más que la administración que lo antecedió, la de Iván Duque, quien más lo ejecutó con un 32%”.

“El Gobierno anterior solo plasmó la ejecución del 4.66%”, reportó Ríos.

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