Eva Ferrer ratificó sus denuncias contra Verónica Alcocer ante la Fiscalía: así fue la diligencia

Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, compareció a su primera diligencia ante la Fiscalía General de la Nación luego de su explosiva entrevista con SEMANA, en la que acusó a Verónica Alcocer de ser la “jefe de la banda”.

La diligencia, que comenzó a las 10 de la mañana, se extendió por cuatro horas. SEMANA conoció que el tema central fue cómo llegó al círculo de la ex primera dama y el expresidente Gustavo Petro.

Eva Ferrer. Foto: API

Dicha relación habría comenzado en 2012, cuando Petro llegó a la Alcaldía de Bogotá, y se suministró un audio en el que se probaría cómo se le llamó a trabajar en la campaña presidencial.

En entrevista con SEMANA, Johnny Batalla, abogado defensor, aseguró que la Fiscalía General de la Nación “tiene múltiples líneas investigativas, por lo que la sesión de hoy nada más es el inicio y habrá múltiples citas”.

Eva Ferrer se conecta desde el exterior para comparecer por primera vez ante la Fiscalía: ampliará sus denuncias contra Verónica Alcocer

“Eva fue muy sólida, muy concreta, muy asertiva en todas las respuestas que dio ante la Fiscalía. También Eva manifiesta que corrobora cada descripción. Documentos, fotografías y audios ratifican que es llamada a trabajar en la campaña”, manifestó.

Ante la entrega de pruebas, Batalla manifestó: “Eso ya queda a cargo de la Fiscalía, pero vamos avanzando metodológicamente”.

De acuerdo con el abogado penalista, Ferrer “le está poniendo el pecho a la brisa”, y aseguró que ratificó las acusaciones que hizo en la explosiva entrevista con SEMANA.