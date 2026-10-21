Víctor de Currea-Lugo y el chat con 10 preguntas que le mandó a Salvatore Mancuso: en todas mencionó a Abelardo De La Espriella

SEMANA dio a conocer cómo el gobierno de Gustavo Petro intentó cambiar el rumbo de las elecciones presidenciales usando al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso contra el entonces candidato Abelardo De La Espriella, hoy presidente de la República.

Se trata de un chat y un audio enviados a Mancuso por Víctor de Currea-Lugo, entonces asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Antes de la segunda vuelta presidencial, el pasado 13 de junio, De Currea intentó contactar a Mancuso con el fin de que hablara en contra del entonces candidato presidencial, quien ganó en primera vuelta y punteaba en las encuestas de cara al 21 de junio. En ese momento, De La Espriella tenía mayor intención de voto que Iván Cepeda, el candidato del petrismo.

Exclusivo: SEMANA revela la prueba reina de cómo el gobierno Petro intentó cambiar el rumbo de las elecciones usando a Salvatore Mancuso contra Abelardo De La Espriella

Salvatore Mancuso confirmó que el exasesor del gobierno Petro, Víctor de Currea-Lugo, lo contactó para cambiar el resultado de las elecciones contra Abelardo De La Espriella

“Con eso la posibilidad, hermano, de que los que lleguen, que antes ayudaron a construir la paz con ustedes, les claven el puñal, como hizo Uribe. Así como Uribe los extraditó, hermano”, le dijo De Currea a Mancuso, según el audio que conoció SEMANA.

Vea la transmisión especial de SEMANA:

SEMANA publicó el chat que le envió Víctor de Currea-Lugo al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso el 23 de mayo de 2026, ad portas de la primera vuelta presidencial, que tuvo lugar el 31 de mayo de 2026.

Lo saluda a las 10:57 de la mañana. Es un sábado 23 de mayo en medio de la campaña presidencial. Le dice: “Estimado Salvatore, ¿crees que tendría sentido hacerte una entrevista para mi web?”, le dice Víctor de Currea-Lugo al exjefe paramilitar sobre De La Espriella. “Si crees que es políticamente inconveniente, no lo hacemos. Pero si crees que eso puede ayudar en algo de cara a las elecciones, déjamelo saber”.

Las preguntas:

“Usted conoció a Abelardo De La Espriella durante los años de mayor expansión del paramilitarismo. ¿Cómo se produjo ese primer contacto y en qué contexto político o empresarial ocurrió?” “¿Qué tipo de relación existía realmente entre Abelardo De la Espriella y personas vinculadas a las AUC? ¿Una relación estrictamente profesional como abogado o una relación política y social más cercana?” En distintos círculos de la costa Caribe se ha hablado durante años de reuniones entre empresarios, políticos, abogados y mandos paramilitares. ¿Usted vio personalmente a De La Espriella en espacios donde participaran miembros de las AUC? ¿Hubo casos en que Abelardo De La Espriella sirviera de intermediario, mensajero o facilitador entre sectores legales, empresarios, ganaderos, políticos y estructuras paramilitares? “¿Qué tanto sabía él sobre el origen del dinero de algunos clientes o aliados que se movían en entornos cercanos al paramilitarismo? ¿Había conversaciones explícitas sobre eso o funcionaba más bien un pacto de silencio?” “Usted ha hablado de la relación entre sectores de poder y las AUC. ¿Considera que abogados reconocidos ayudaron a darle legitimidad social y política al paramilitarismo? ¿Dónde ubicaría a De La Espriella dentro de esa lógica?“ “¿Recuerde episodios concretos en los que Abelardo De La Espriella hubiera defendido intereses de personas vinculadas al paramilitarismo aun sabiendo quiénes eran y qué hacían?” ¿Existieron presiones, acuerdos o estrategias jurídicas para proteger patrimonios, testaferros o redes económicas relacionadas con estructuras paramilitares y participó De La Espriella en algunos de esos procesos? Si hoy usted tuviera que declarar bajo juramento sobre la relación de Abelardo De La Espriella con personas o intereses asociados a las AUC, ¿qué estaría dispuesto a afirmar de manera concreta ante la justicia colombiana? Finalmente, cuando usted escucha hoy a De La Espriella presentarse como defensor de la institucionalidad y del orden democrático, ¿considera que esa imagen pública contradice cosas que usted conoció directamente sobre sus relaciones, silencios o actuaciones durante los años del paramilitarismo?

Esas eran las 10 preguntas que Víctor de Currea-Lugo le envió a Salvatore Mancuso el sábado 23 de mayo, y el exjefe paramilitar ha dicho a SEMANA que no respondió ni la entrevista ni tampoco a ese audio que le envió el asesor del entonces presidente Gustavo Petro a pocos días de la segunda vuelta presidencial.