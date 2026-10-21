Lo que viene con el Presupuesto General de la Nación que decretará De La Espriella: “Importante contarle esto a Colombia”

En medio de la tormenta política por un vicio de trámite en el Presupuesto General de la Nación de 2027, el vicepresidente José Manuel Restrepo recalcó durante la mañana de este miércoles, 21 de octubre, que este no se ha caído y que, por el contrario, hoy se decretará.

“Este Presupuesto General de la Nación que vamos a decretar hoy es el presupuesto de la verdad, que sí incluye todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado, a diferencia del presupuesto que el gobierno anterior había presentado, que fue rechazado por el Congreso por ser un presupuesto mentiroso y que no incluía las partidas sociales”, dijo Restrepo, quien apareció junto al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para hacer el anuncio.

Ahora, en El Debate de SEMANA, los senadores Carlos Manuel Meisel y Héctor Olimpo Espinosa explicaron qué viene con el Presupuesto General de la Nación que decretará el presidente De La Espriella, hoy miércoles.

“Hay un error fatal, sin consecuencias fatales. Es muy importante contarle esto a Colombia; las consecuencias no son fatales, porque de una u otra manera el Ministerio de Hacienda impone su criterio, va a terminar sacando un decreto muy parecido, casi en un 99 %, a lo que presentaron en el Congreso. Si quieren ser más respetuosos con el Congreso, incluso voy a corroborar el tema legal; creo que deben adoptar el presupuesto que salió de las comisiones económicas”, dijo el congresista Olimpo.

En tal sentido, el senador Olimpo insistió en que las “consecuencias no son fatales”, dado que, con el Congreso o sin este, al final el Ministerio de Hacienda impone su criterio por la “dictadura fiscal” que hay en Colombia y sacará su decreto.

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Por su parte, el senador Meisel dijo en El Debate de SEMANA que, si bien hubo una “embarrada”, ello no afectará en nada a los mercados nacionales e internacionales.

“Decirles que aquí sí hay un presupuesto, que fue el presupuesto que quedó en las comisiones económicas conjuntas y que el artículo 59 del Decreto 111 del 96 de la Ley Orgánica del Estatuto de Presupuesto, claro que faculta al presidente De la Espriella a decretar lo que se construyó conjuntamente con el Congreso, en las comisiones económicas; lo que tenemos que darle certeza a Colombia es que sí hay un presupuesto. Por supuesto que existen unas variaciones y por supuesto que fue un error que, repito, tiene que tener responsables entre el equipo del Ministerio de Hacienda y los encargados de construir las votaciones y los textos en la Cámara de Representantes”, explicó Meisel.