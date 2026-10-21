Le dicen en vivo al Gobierno de Abelardo De La Espriella lo que debe hacer tras decretar el presupuesto: “Es doloroso”

Tras un vicio en el trámite del Presupuesto General de la Nación de 2027, este mismo tendrá que salir por decreto, lo que ha generado toda una controversia.

El vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó que el decreto saldrá en las próximas horas y dejó en claro que se incluirán todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado.

El senador Héctor Olimpo, del Partido Liberal, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y explicó lo que, desde su posición, debería hacer el Gobierno de Abelardo De La Espriella tras decretar el presupuesto.

Ministro Rodrigo Lara, ministro Miguel Gómez Martínez y el Congreso de la República. Foto: Semana

“En todos los casos siempre vamos a estar en manos del Gobierno y del ministro de Hacienda: si se cae el trámite en el Congreso, el ministro saca decreto; si se cae en la Corte Constitucional, el ministro saca decreto”, señaló.

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Por lo mismo, enfatizó que lo importante será la voluntad que tenga el Ejecutivo de respetar cada uno de los acuerdos a los que se llegó durante la discusión en el Congreso y que fueron adoptados en el trámite.

Olimpo indicó que los montos no cambiarán, sino que se trata de un “quita y pone”, por lo que puso un ejemplo: en su momento se habló de trasladar un dinero al rubro de la salud, pero como el presupuesto se cayó, esta plata volverá al rubro en el que estaba y ahí es donde debería aparecer el ministro de Hacienda.

“Él tiene una facultad para trasladar, por lo que simplemente saca un decreto y vuelve a poner el dinero en el rubro de la salud. (...) Lo importante es que haya una voluntad del ministro y del Gobierno de honrar todos los compromisos”, expresó.

Imagen referencia de una sesión en el Congreso. Foto: Colprensa

El militante del Partido Liberal precisó que, al final, el Congreso se convierte en un “órgano asesor”, ya que lo único que se aprueba es lo que tiene el aval del jefe de la cartera de Hacienda.

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Más allá de quién cometió el error por el que se cayó el presupuesto, algo que calificó como “doloroso”, el congresista dejó en claro que ya hay que pasar la página y poner atención en lo que hará el Ejecutivo.

“Si el Gobierno obra con responsabilidad fiscal y honra la autonomía del Congreso, debe honrar los compromisos que se hicieron allí. El balón está en la cancha del ministro, que el decreto que van a expedir honre los compromisos que se hicieron”, dijo.

En esa línea, señaló que lo que se debería hacer es que cada uno de los aspectos que legalmente no se pueden sacar en el decreto y que habían sido acordados en el Congreso se cumplan mediante la facultad de traslado que tiene el funcionario.

Olimpo contó que presentó dos proposiciones: una hablaba de que todos los fondos que hay en el Estado rindieran un informe trimestral de los saldos y la otra pedía que se viera reflejada en el presupuesto la plata del megaproyecto de La Mojana.

La primera, según dijo, la aceptó el jefe de la cartera, pero la segunda fue negada. “Eso está hoy en el limbo; espero que el Gobierno honre el compromiso”, añadió.