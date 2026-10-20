Por un vicio de trámite se cayó el Presupuesto General de la Nación, ¿qué viene ahora?

Aunque en la madrugada de este 20 de octubre la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el Presupuesto General de la Nación, tras surtir el trámite en el Senado, SEMANA conoció que lo aprobado tuvo un vicio de trámite y el proyecto se hundió.

Justamente, el plazo máximo para que se aprobara en el Congreso esta iniciativa era este 20 de octubre y, aunque las plenarias hicieron su trabajo, un error de los abogados del Ministerio de Hacienda vició el trámite.

Fuentes del Congreso le confirmaron a SEMANA que el vicio de trámite se presentó por una proposición que tenía el aval del Gobierno, pero que fue incluida como si hubiera sido votada en el Senado.

Aunque dicha proposición tenía el aval, no fue votada en el Senado y la Cámara adoptó el texto de dicha corporación. Por esa razón, la iniciativa del Gobierno se cae automáticamente.

Los abogados del Ministerio de Hacienda, según las fuentes del Congreso, incluyeron dicha proposición en el paquete de propuestas votadas por el Senado. Es decir, quedó incluida una propuesta que no se votó.

Eso significa que la Cámara y el Senado aprobaron textos diferentes y debió darse una conciliación, trámite que no se hizo. Según la Ley 5 de 1992 si no se da una conciliación se da por entendido que la iniciativa se hundió. No obstante, el debate podría darse alrededor de si se hunde el proyecto en su totalidad o únicamente el artículo viciado.

Ese será un asunto jurídico que se resolverá en los próximos días, pero políticamente la iniciativa está muerta.

El vicio se presentó en el artículo 65 porque en el Senado se votó como venía en la ponencia, pero en la Cámara votaron el texto que tenía una proposición. Nadie se percató de ese error que ahora pone en aprietos al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Dicho artículo dice que: “Las operaciones de cobertura previstas en los artículos 129 de la Ley 2010 de 2019 - Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal- y 33 de la Ley 1955 de 2019 -Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles- se podrán estructurar, contratar y ejecutar en forma conjunta, como parte de un programa integral de mitigación de los riesgos fiscales derivados de las fluctuaciones de los precios del petróleo, los combustibles líquidos y la tasa de cambio del peso colombiano por el dólar estadounidense. Los costos generados por la ejecución de dichas operaciones se podrán asumir con cargo al servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación cuando los recursos disponibles en dichos fondos sean insuficientes. Las operaciones de cobertura de que trata el presente artículo se podrán administrar por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional a través de cuentas independientes mientras son incorporadas a los fondos respectivos. En caso de percibirse recursos en virtud de las operaciones de cobertura, estos podrán ser incorporados en los estados financieros del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal - FEIF para posterior utilización de los mismos”.

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