Abelardo De La Espriella ordenó al Inpec trasladar a más de 90 señalados criminales a otras cárceles del país: esta es la razón

Este martes 20 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio detalles de una orden que impartió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Tiene que ver con la instrucción de trasladar a más de 90 presuntos criminales a otras cárceles del país, bajo la advertencia de que su Gobierno seguirá en la tarea de recuperar el control en los diferentes centros penitenciarios del país.

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“¡Se acabaron los privilegios y la guachafita en las cárceles de Colombia! He dado instrucciones claras: ¡las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones desde donde los criminales se burlan de la justicia y continúan delinquiendo!”, explicó el mandatario colombiano.

Además, afirmó: “El Inpec trasladó a 91 personas privadas de la libertad a otros establecimientos penitenciarios del país: 41 desde Montería, 46 desde Sincelejo, 2 desde Cartagena y 2 desde Barranquilla. ¡Aquí se impone la autoridad del Estado!”.

“Además, en Girón, el Inpec, en coordinación con el Gaula de la Policía Nacional, incautó una tarjeta SIM, 5,58 gramos de sustancia vegetal, una batería y un cable de datos”, detalló el jefe de Estado.

También indicó el presidente De La Espriella en sus redes sociales: “¡Que les quede claro a los bandidos: las cárceles son para cumplir condenas, no para seguir delinquiendo!”.

“No voy a ceder un solo milímetro en esta batalla contra la criminalidad. ¡La ley se respeta y el que la hace, la paga!”, subrayó el jefe de Estado en su cuenta personal de X.

Finalmente, en un reciente mensaje, De La Espriella aseguró que: “Durante los primeros 50 días de mi gobierno realizamos 4.080 operativos de registro y control, y ejecutamos 10.716 desconexiones de redes eléctricas clandestinas en los centros penitenciarios del país”.

“A los bandidos se les acabó la fiesta tras las rejas. Hemos hecho 682 traslados de personas privadas de la libertad identificadas como factores de riesgo, bajo estrictos protocolos de seguridad”, afirmó.

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Finalizó: “Las cárceles no son centros de operaciones para el crimen. En las cárceles manda el Estado y la ley se cumple con rigor. Porque cuando el Estado se decide, nunca pierde”.