Clemencia Vargas pide a la Fiscalía investigar el presunto pacto de Valledupar y defender el buen nombre de Germán Vargas Lleras

Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar las denuncias sobre el denominado pacto de Valledupar, una presunta estrategia que habría buscado afectar la reputación de su padre, del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del actual presidente, Abelardo De La Espriella.
Clemencia Vargas le pidió a la Fiscalía General de la Nación y al Gobierno de EE. UU. que investiguen “de manera seria” todo lo relacionado con el pacto de Valledupar, con el que buscaban enlodar el nombre de su padre, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.… pic.twitter.com/m6oEaQ5kHS— Revista Semana (@RevistaSemana) October 20, 2026
En un video publicado en sus redes sociales, Vargas aseguró que su solicitud busca esclarecer los hechos y proteger el buen nombre de su familia. Por eso, instó al ente acusador a adelantar una investigación “seria, pronta e independiente” sobre las denuncias atribuidas a Salvatore Mancuso y a Angie Rodríguez, a quien identificó como la mano derecha del expresidente Gustavo Petro.
“En nombre de mi padre Germán Vargas Lleras y en defensa de la verdad, su buen nombre y el de mi familia”, señaló, al insistir en la necesidad de establecer qué ocurrió alrededor de los señalamientos sobre el supuesto pacto.
La hija del exvicepresidente también cuestionó la política de paz total del gobierno anterior. Según afirmó, la administración Petro persiguió sistemáticamente a la oposición y habría utilizado esa política para encubrir beneficios a organizaciones criminales.
En su defensa de la trayectoria de Vargas Lleras, destacó su oposición al narcotráfico y al crimen organizado, así como su respaldo a la extradición y su papel como ponente de la ley de extinción de dominio.
Además, sostuvo que los atentados que sufrió su padre fueron una respuesta a su lucha contra esas estructuras ilegales. “Mi papá fue un luchador incansable contra el narcoterrorismo”, afirmó.
Vargas también solicitó al Gobierno de Estados Unidos investigar las presuntas conductas delictivas que, según su denuncia, habrían involucrado a integrantes de la administración Petro y a grupos vinculados con el narcotráfico.
Finalmente, calificó de “verdaderamente vergonzoso” el supuesto intento de manipular las elecciones y desacreditar a su padre, a Uribe y a De La Espriella para favorecer la continuidad en el poder.