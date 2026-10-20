Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa fue galardonada como la Colombia National Firm of the Year en los IFLR Americas Awards 2026

El mercado jurídico colombiano tuvo un nuevo protagonista en los IFLR Americas Awards 2026. Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa fue distinguida como Colombia National Firm of the Year, un reconocimiento que marca un cambio en la distribución de este galardón, que durante siete años consecutivos había sido otorgado a otro despacho del país.

Novo Compliance: una visión integral para enfrentar los nuevos desafíos empresariales

La ceremonia se realizó en Nueva York y fue organizada en el marco de los premios de International Financial Law Review (IFLR), publicación especializada en derecho financiero y corporativo. Los galardones reconocen a firmas y operaciones destacadas en el continente americano.

La distinción sitúa a la firma colombiana en lo más alto entre los despachos reconocidos por su trabajo en el mercado nacional.

Durante siete años consecutivos, este premio había recaído en otra firma del mercado y que hoy llegue a Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa refleja capacidad técnica, la experiencia y el acompañamiento jurídico en operaciones empresariales complejas que son factores relevantes para competir en el sector.

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Fundada en 1996, Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa cuenta con más de 190 integrantes y tiene presencia en Bogotá y Madrid, España. Además, proyecta su llegada a Barranquilla.

El reconocimiento principal no fue el único obtenido durante la ceremonia. El despacho también recibió el premio Impact Deal of the Year M&A por su participación en la operación denominada Millicom Tower Portfolio Acquisitions, una transacción de alcance regional relacionada con la práctica de fusiones y adquisiciones.

Llevar el conocimiento jurídico a las regiones: una apuesta que transforma vidas

Los dos galardones destacan ámbitos distintos del trabajo jurídico: el posicionamiento de una firma en su mercado de origen y su intervención en una operación empresarial regional.

Para el sector legal colombiano, el resultado representa un cambio frente a la tendencia de los últimos años en esta categoría.

Con casi tres décadas de trayectoria, el despacho suma así dos reconocimientos internacionales en una misma edición, mientras avanza en su estrategia de crecimiento y consolidación y reafirma su compromiso de seguir creciendo junto a sus clientes y de contribuir a la consolidación del mercado legal colombiano en el escenario internacional.