La firma colombiana que pone el liderazgo femenino en el centro del sector legal: “”Priorizamos la cercanía, confianza y capacidad de escucha"

Antes de hablar de sus títulos, su recorrido y los 26 años de historia de la firma que hoy lidera, la abogada quindiana Laura López Quintero recuerda las lecciones que recibió de su familia, incluso antes de dedicarse a esta profesión: “Desde muy temprano aprendí que ejercer el derecho no significa únicamente conocer las normas, sino entender que detrás de cada proceso hay una persona, una familia y una historia”.

López creció rodeada de una familia vinculada al Magisterio. Sus padres, Olverth López y María Cielo Quintero, y su hermano, Yobany López Quintero, han dedicado buena parte de su trayectoria a la defensa de los derechos de los docentes en Colombia. Una vocación de servicio que también creció con ella.

Abogada y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad La Gran Colombia de Armenia, Laura hoy es vicepresidenta y gerente general de López Quintero Abogados, firma fundada por su hermano Yobany hace 26 años y que actualmente cuenta con 30 oficinas en el país.

A diferencia de otras firmas que buscan diversificar sus servicios, López Quintero Abogados decidió concentrarse exclusivamente en el sector docente colombiano. Esta especialización le ha permitido construir un conocimiento profundo de las normas y precedentes que rigen el Magisterio, de la mano de un equipo altamente calificado.

“Ser parte de López Quintero Abogados me ha permitido recoger muchos aprendizajes de nuestra historia familiar, pero al mismo tiempo construir mi propia manera de entender el liderazgo y el ejercicio profesional”, explicó López Quintero. “Para mí ha sido muy importante encontrar mi propia voz dentro de ese legado y aportar desde mis capacidades, mi sensibilidad y mi visión. Continuar una tradición familiar no significa repetirla, sino tomar lo aprendido, transformarlo y aportar algo propio para que esa historia siga creciendo”.

Laura López Quintero, vicepresidenta y gerente general de López Quintero Abogados. Foto: Guillermo Torres Reina

Laura es consciente que para llegar hasta donde está otras mujeres tuvieron que abrirse camino antes que ella. De ahí la importancia que tiene para ella impulsar nuevos liderazgos femeninos dentro de su organización, cuyo equipo está compuesto en un 99 por ciento por mujeres. “Me inspiran las historias de mujeres que han demostrado disciplina, preparación, carácter y capacidad para liderar sin perder de vista sus principios. De ellas he aprendido que el liderazgo requiere constancia, preparación, valentía y, sobre todo, coherencia”, afirmó.

Por ello, recalcó la abogada, abrirse camino en el sector trasciende cualquier propósito personal: “Se trata de procurar que ese camino sea más amplio y accesible para las mujeres que vienen detrás”. En el camino de encontrar su propia voz dentro del derecho, Laura también descubrió cómo quería ejercer el liderazgo: de una manera cercana, humana y desde el ejemplo.

“Para mí, liderar no significa tener todas las respuestas. Significa rodearse de personas capaces, escucharlas, confiar en ellas y trabajar juntos para encontrar las mejores soluciones. Y hay algo fundamental: no perder nunca de vista a las personas. El crecimiento de una organización es importante, pero debe ir acompañado del crecimiento y bienestar de quienes hacen parte de ella”, señaló la abogada.

Es desde esa mirada que Laura imagina el futuro para las mujeres de su sector. “Me gustaría ver un sector jurídico donde las oportunidades estén cada vez más relacionadas con la preparación, el talento, el compromiso y los resultados, y menos con prejuicios o estereotipos”, insistió López Quintero.

Finalmente, considera importante seguir trabajando en espacios laborales donde las mujeres puedan desarrollar sus carreras sin tener que renunciar a otras dimensiones de su vida. “La equidad no significa solamente permitir que una mujer llegue a una posición de liderazgo, también implica crear las condiciones para que pueda permanecer, crecer y desarrollarse en ella”, concluyó.

*Contenido elaborado con el apoyo de Yobany López.