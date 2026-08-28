¿Las firmas legales pueden atraer capital extranjero? Esta compañía logró inversiones por 980 millones de dólares en energía

En un mercado en el que atraer capital extranjero exige mucho más que conocimiento jurídico, Bretton Woods ha construido una propuesta que combina consultoría legal y financiera, inversión directa y acompañamiento empresarial. Su modelo busca que la firma no sea únicamente un asesor externo, sino un socio que entiende el negocio, participa en las operaciones y ayuda a sus clientes a encontrar nuevas oportunidades en el país.

Alexander Visbal, socio principal de Bretton Woods - Legal & Investments, explica cómo funciona esta estrategia, por qué el sector energético se convirtió en uno de sus principales focos y qué oportunidades está identificando para los inversionistas internacionales.

La compañía ha desarrollado un modelo que combina su experiencia como firma de abogados con la estructuración de inversiones y el private equity. ¿Cómo nació esta estrategia?

ALEXANDER VISBAL (A.V.): Esta oportunidad nació hace unos 12 o 13 años, cuando estaba en Chicago trabajando para una compañía estadounidense. Allí observé que, en las grandes transacciones internacionales, había profesionales que iban mucho más allá de la función tradicional de un abogado, un consultor financiero o un auditor: ayudaban directamente en la consecución de capital y facilitaban la operación completa. Vi que ese modelo podía aplicarse en Latinoamérica y decidimos desarrollarlo en Colombia. No se trataba de reinventar la rueda, sino de tomar un modelo que ya existía y hacerlo más rentable para todas las partes involucradas. Posteriormente lo hemos aplicado también en Perú, Panamá y México, donde hemos participado en transacciones importantes.

Alexander Visbal, socio principal de Bretton Woods - Legal & Investments. Foto: Bretton Woods - Legal & Investments - API

¿Qué servicios ofrecen?

A.V.: Hoy tenemos tres áreas principales de negocio. La primera es la representación de fondos de inversión y la participación directa en proyectos de infraestructura y energía. No solo representamos a los fondos, sino que también invertimos con ellos. Por ejemplo, si existe una transacción de 100 millones de dólares, podemos participar con un porcentaje. Esto hace que el cliente nos vea como un par de negocios y no únicamente como un consultor. La segunda línea es la compra y venta de compañías, es decir, operaciones de M&A, en las que actuamos como mandatarios de empresas interesadas en adquirir negocios de diferentes sectores. Y la tercera es la consultoría legal y financiera, que comprende asuntos de derecho comercial, derecho comercial internacional, inversión extranjera, evaluación y valoración de compañías, y otras necesidades empresariales.

¿Qué elementos de ese modelo han sido determinantes para atraer fondos e inversionistas extranjeros a Colombia?

A.V.: Hay un concepto fundamental: el business acumen, es decir, el sentido de negocio. Nosotros somos100 por ciento interdisciplinarios. Cuando recibimos una solicitud de asesoría no nos limitamos a analizar el problema jurídico. Queremos entender el negocio completo. Por eso les preguntamos a nuestros clientes cuál es el objetivo general de la compañía, cuáles son sus objetivos específicos, su forecast, ventas, EBITDA, retorno sobre el capital invertido y su nivel de deuda. Queremos identificar el núcleo del negocio y encontrar la causa raíz del problema o de la oportunidad. Además, no creemos en una asesoría de una sola vez. Nos interesa construir relaciones de largo plazo. Dedicamos tiempo a conocer personalmente a nuestros clientes, entender su operación, hablar con sus equipos logísticos y de importaciones, y comprender cómo funciona realmente la compañía. Esa visión integral nos permite construir confianza y ofrecer una consultoría mucho más específica.

¿Cómo identifican, estructuran y acompañan las oportunidades de inversión para hacerlas atractivas para el capital extranjero?

A.V.: El conocimiento jurídico es fundamental para proteger la inversión, pero por sí solo no es lo que nos diferencia. Cualquier firma jurídica puede ofrecer un blindaje legal. Nosotros buscamos entender qué necesita la compañía para crecer financieramente. Por ejemplo, cuando llega una empresa extranjera a Colombia podemos ayudarla a encontrar un centro de distribución, proveedores, talento especializado o nuevos clientes. Incluso podemos facilitar reuniones con potenciales compradores. Cuando una compañía internacional nos dice que necesita aumentar sus ventas en Colombia, nosotros buscamos convertirnos en un motor para ese crecimiento. Por eso nuestro acompañamiento es integral. No queremos simplemente entregar un concepto jurídico y terminar la relación. Queremos conocer el negocio, identificar oportunidades y acompañar al cliente en su ejecución. Nuestra visión combina crecimiento financiero, generación de utilidades y protección jurídica.

¿Cuáles han sido algunas de las inversiones, proyectos y operaciones más relevantes? ¿Qué impacto han tenido?

A.V.: Tenemos una concentración cercana al 80 por ciento en energía. La razón es sencilla: la demanda de energía siempre va a existir y en Colombia ha venido creciendo por encima de la economía. En 2024 y 2025, por ejemplo, mientras la economía creció alrededor de 1,7 por ciento y 2,6 por ciento la demanda de energía registró crecimientos superiores. En este sector hemos trabajado con energía solar fotovoltaica, gas, carbón y otros proyectos de generación. Hemos traído más de 980 millones de dólares al país en proyectos de energía.

También desarrollamos proyectos que se encuentran en RTB, es decir, que ya cuentan con licencia ambiental y punto de conexión. Los llevamos directamente a la etapa de generación y, posteriormente, integramos varios proyectos para venderlos a fondos internacionales. El modelo funciona en los dos sentidos, porque no solo traemos inversión extranjera a Colombia, también trabajamos con inversionistas locales para desarrollar proyectos y posteriormente vender esas compañías o activos a fondos extranjeros. Esto permite generar valor tanto para el capital local como para el internacional. Además de energía, el otro 20 por ciento de nuestras operaciones está relacionado con distribución, comercio, construcción, acero, servicios públicos, acueducto, agua y compañías de servicios y tecnología.

¿Qué están buscando hoy los inversionistas internacionales y qué oportunidades concretas está encontrando la firma en Colombia?

A.V.: Existe una necesidad importante de infraestructura energética y eso genera oportunidades. La energía siempre se va a necesitar y Colombia tiene un déficit en este campo. Para nosotros, esto convierte al sector en una oportunidad escalable y de largo plazo. Un proyecto de energía, además, puede estructurarse mediante contratos de compra de energía a largo plazo, conocidos como PPA, lo que permite darle mayor previsibilidad al negocio. Nosotros desarrollamos proyectos, participamos en su estructuración, buscamos compradores de la energía y posteriormente podemos integrarlos para ofrecerlos a fondos internacionales.

Así mismo, estamos viendo oportunidades en tecnología y otros sectores. Hay compañías internacionales interesadas en establecerse en Colombia y nosotros buscamos acompañarlas para que puedan operar, crecer y encontrar clientes en el mercado nacional. La inversión extranjera, siempre que respete el ordenamiento jurídico local, puede ser muy beneficiosa para el país porque genera empleo, inversión y mayores ingresos tributarios.

¿Qué los diferencia de una firma tradicional?

A.V.: Una firma tradicional recibe una solicitud de asesoría, la analiza, presenta una propuesta y ejecuta el servicio. Nuestro modelo es diferente. Primero conocemos el negocio y buscamos identificar qué oportunidades existen en Colombia para ese cliente. Nos convertimos, en cierta medida, en un punto de lanza comercial. Hay compañías que nos dicen que no necesitan contratar un director comercial porque nosotros podemos ayudarlas a llegar a clientes importantes. Esa es una de las diferencias fundamentales. Nuestro propósito es que el acompañamiento jurídico esté al servicio del crecimiento financiero y de la generación de mayores utilidades para el cliente. No nos limitamos a la protección legal.

¿Cuál es la visión que tienen para seguir atrayendo inversión extranjera?

A.V.: Hacia adelante vemos mucho trabajo de inversión extranjera en Colombia, en especial con el interés que han manifestado fondos internacionales por el nuevo gobierno. Hay oportunidades en energía y tecnología y estamos preparados para acompañar a las compañías internacionales que quieran invertir en el país. Además, estamos avanzando en procesos relacionados con la adquisición de pozos de gas y petróleo como parte de la proyección de la compañía.

Para conocer más sobre el trabajo de Bretton Woods - Legal & Investments, visite www.brettonwoods.com.co/nuestra-firma/

*Contenido elaborado con apoyo de Bretton Woods - Legal & Investments