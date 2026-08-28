Dos firmas legales se unieron para revolucionar el acompañamiento a las empresas. Personalización, agilidad y experiencia son sus grandes apuestas

El sector legal colombiano tiene una nueva alianza. Se trata de una propuesta de asesoría jurídica y representación integral de alto nivel que reúne más de 25 años de experiencia, creada por Juan David Riveros Barragán y Horst Law.

Con esta unión, ambas firmas brindan servicios personalizados y especializados que abarcan el derecho penal con énfasis en las áreas corporativa, administración pública, delitos financieros, white collar crime y ambiental, derecho disciplinario y de responsabilidad fiscal, y asuntos de compliance y constitucional. Además, ofrecen asesoría jurídica en los sectores de minería, energía, petróleo y gas, derecho corporativo y ambiental, asuntos prediales y de tierras, debida diligencia en derechos humanos y ESG. A lo anterior se suma la gestión integral de crisis y reputación, en la que la comunicación se articula con la estrategia jurídica. La alianza consolida una propuesta diferencial en el mercado colombiano, pues dos firmas boutique con experiencia, especialización y fortalezas complementarias actúan de manera coordinada alrededor del cliente, su negocio y objetivos.

Para compañías, empresarios e inversionistas, esta alianza significa mayor alcance jurídico, atención personalizada y participación directa de abogados senior, capaces de acompañar decisiones, proyectos y procesos desde la prevención y estructuración hasta la regulación, el cumplimiento, las controversias y la representación judicial.

Los especialistas

Juan David Riveros Barragán es experto en derecho penal, responsabilidad fiscal y disciplinaria, compliance y derecho constitucional; prácticas que desarrolla tanto en el escenario de la asesoría y la consultoría, como en la representación judicial y el litigio estratégico.

Su trabajo se centra en los intereses empresariales de diferentes sectores de la economía, ofreciendo una gestión integral en el manejo de crisis jurídicas y reputacionales. La defensa jurídica se articula con la estrategia de comunicación a partir de los hechos, los tiempos procesales y los públicos relevantes, incorporando una lectura amplia de los riesgos y del entorno.

“La experiencia jurídica genera mayor valor cuando permite anticipar riesgos, proteger la decisión empresarial y actuar con criterio frente a cada escenario”, señaló Juan David Riveros Barragán.

La trayectoria de este abogado comprende procesos jurídicos de relevancia nacional e internacional con escenarios de alta exposición pública. Entre sus casos se destaca la intervención estatal de una de las principales entidades del sistema de salud del país, y la representación y defensa de empresarios y altos ejecutivos del sector de la construcción, la infraestructura, la agroindustria, la tecnología y la manufactura.

Por su parte, la firma Horst Law, liderada por Álvaro Josué Yáñez y Daniela Vergel, aporta una sólida trayectoria en energía, minería, petróleo y gas, derecho corporativo, contratación, derecho ambiental, asuntos prediales y de tierras, debida diligencia en derechos humanos, ESG, sostenibilidad y resolución de controversias.

Esta compañía respalda proyectos desde su estructuración y entrada al país hasta permisos, licencias, adquisiciones, contratos, gobierno corporativo, cumplimiento regulatorio y desarrollo operativo. Todo este trabajo integral es valorado por industrias como minería y energía, donde una decisión puede integrar componentes corporativos, contractuales, ambientales, sociales, territoriales y regulatorios, además de dimensiones penales, fiscales o disciplinarias.

Álvaro Josué Yáñez ha asesorado proyectos en minería, petróleo, gas y energía eléctrica, así como adquisiciones, debidas diligencias, acuerdos de inversión y contratos especializados. Fue gerente legal de la petrolera privada más grande de Colombia, experiencia que le otorga una comprensión directa de la relación entre derecho, operación, inversión y crecimiento empresarial. Además, es árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Por su parte, Daniela Vergel concentra su práctica en derecho minero-energético y resolución de conflictos. Ha asesorado proyectos de exploración y explotación, adquisición de títulos mineros, transacciones de minerales y trámites ante autoridades. Además, ha representado clientes en tribunales de arbitramento y procesos sancionatorios minero-ambientales. Es árbitro y secretaria de los Centros de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Superintendencia de Sociedades.

“Conocer el negocio, la regulación y la operación permite anticipar escenarios, identificar oportunidades y construir soluciones jurídicas alineadas con la decisión empresarial”, señaló Vergel.

Respuesta integral

La alianza de estas dos firmas parte de una necesidad cada vez más evidente en el mundo empresarial: las decisiones relevantes rara vez tienen una sola dimensión jurídica. Una misma situación puede producir efectos sobre la operación, los directivos, la inversión, las autoridades, las comunidades y la reputación.

Juan David Riveros Barragán y Horst Law conectan sus especialidades alrededor de una lectura compartida del cliente, del negocio y de las necesidades específicas. Esa visión permite analizar cada asunto desde distintas perspectivas y construir una estrategia coordinada, con rigor jurídico, profundidad técnica y sentido empresarial.

El diferencial también está en la forma de prestar el servicio. Con esta alianza se cuenta con experiencia para anticipar, sensibilidad para comprender el contexto y criterio para convertir el conocimiento jurídico en decisiones pertinentes y oportunas. El modelo conserva los atributos que distinguen a una práctica boutique con atención personalizada, agilidad, profundidad técnica, conocimiento detallado del cliente y participación directa de los socios. “La especialización alcanza su mayor valor cuando distintas capacidades se articulan alrededor del cliente”, agregó Álvaro Josué Yáñez.

Dos boutiques especializadas que integran experiencia, conocimiento y capacidades para ofrecer una asesoría jurídica integral, cercana y de alto nivel.

*Contenido elaborado con apoyo de Abogados Asociados Riveros Barragán