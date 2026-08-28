“Defender, incluso frente al poder”: Mauricio Pava revela los desafíos de su trayectoria

Usted ha defendido protagonistas de algunas de las controversias más complejas del país. ¿Cómo entiende hoy el oficio de abogado?

Mauricio Pava: Los abogados somos la voz de los ciudadanos ante la ley. No somos nuestros clientes ni sus causas; nuestra función es llevar sus conflictos ante un tercero imparcial que los resuelva conforme al derecho. En ese sentido, uno de los mayores ejercicios de paz consiste en que las diferencias, por profundas que sean, encuentren una salida en la justicia y no en la fuerza.

¿Es más difícil defender a un presidente o enfrentarse a uno?

M.P.: Es más difícil enfrentarse al poder presidencial. Lo viví hace años, en nuestro país el presidente tiene mucho poder. Defender al expresidente Gustavo Petro fue duro. Implicaba enfrentarme a sus enemigos y, en ocasiones, a sus amigos. Estar cerca del poder no es tenerlo. Mientras fui abogado del Presidente en la firma mantuvimos reglas estrictas. Fue la época en que más oportunidades públicas y privadas rechazamos.

Usted denunció al expresidente Gustavo Petro. ¿Eso demuestra independencia profesional o significa que un abogado simplemente defiende a quien lo contrata?

M.P.: Algo de ambos. Los litigantes representamos causas, no hacemos nuestras las confrontaciones de los clientes. Podemos enfrentarnos duramente en una audiencia y después tomar un café, porque las diferencias se quedan en los tribunales. Como conjuez respeto al que recusa, apela, repone, se queja, pide pruebas. Admiro al litigante que no da tregua, al que batalla centímetro a centímetro, porque esa lucha, lejos de estorbar al sistema, lo reta a ser mejor.

¿Es imprescindible la comunicación en una estrategia legal?

M.P.: La opinión pública muchas veces le da voz a quien no la tiene, y a veces sirve para enfrentarse a quien con su inmensa voz quiere callar a los demás. Pero el límite del abogado es claro: no campañas de desinformación.

¿Se está utilizando el derecho penal para perseguir adversarios políticos, empresarios o periodistas?

M.P.: Sí. Vivimos una creciente judicialización de la política de la que todos somos corresponsables. La respuesta debe ser estructural con decisiones judiciales rápidas y que quien abuse de la justicia responda.

¿Cuál es el caso que le ha dejado una mayor lección?

M.P.: Mapiripán. Cuando ocurrió yo estaba en la universidad y asumí de antemano la responsabilidad de un general. Años después terminé participando en su defensa, estudié las pruebas y me convencí de su inocencia. Eso me obligó a enfrentar mi propio prejuicio. Como estudiante hice lo que en mi carrera nunca repetí: condenar primero y estudiar las pruebas después.

¿Cuál es la justicia que Colombia realmente necesita?

M.P.: La justicia ha estado muy abandonada. Hubo esfuerzos puntuales, pero no una verdadera política de transformación. El Gobierno actual tiene la oportunidad de recuperarla, y el ministro Iván Cancino ya ha planteado la necesidad de reformas. Es imposible defender el orden y la ley si la justicia no es eficiente ni eficaz. Para eso se necesita conocimiento y carácter para defender reformas incluso cuando sean impopulares.

Después de tantos años litigando alrededor del poder, ¿cuál es la línea que Mauricio Pava nunca cruzaría para ganar un caso?

M.P.: La corrupción.

*Contenido elaborado con el apoyo de MPA Abogados