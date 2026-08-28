Esta firma fue reconocida como una de las mejores del país en derecho laboral, según Chambers and Partners

Hace 35 años los hermanos Iván y Saida Quintero renunciaron a sus trabajos en una firma de abogados para fundar su propio proyecto de asesoría legal: Quintero y Quintero. Aunque comenzó con tres clientes, la firma logró consolidarse como una de las más importantes en derecho laboral en Colombia. Chambers and Partners, la prestigiosa publicación británica, así lo confirma.

En su ranking, la compañía de clasificación ubicó al bufete en la Banda 1 de Derecho Laboral en Colombia, su máxima categoría. Un reconocimiento que se construyó a través de un proceso de evaluación que incluye entrevistas independientes con clientes y otros actores del mercado jurídico. “Somos una firma altamente consolidada, con alianzas internacionales y especializada exclusivamente en asesorar empresas en temas laborales”, explicó Iván Quintero, socio fundador. “Esta especialización ha sido muy valiosa porque le ha dado a los empresarios la confianza y la seguridad de contar con abogados experimentados, con conocimiento y trayectoria”.

Para la firma, alcanzar esta posición representó un “gran orgullo y un honor”. Pero al mismo tiempo los compromete a mantener el mismo nivel de excelencia que les permitió recibir el reconocimiento: más de 1.000 mesas de negociación colectiva y una tasa de éxito cercana al 90 por ciento en litigios laborales.

“Nuestro sello ha sido construir estrategias que solucionen problemas de alta complejidad laboral en las empresas”, resaltó Quintero. En la firma, detalló el socio, “convertimos el conocimiento jurídico y legal en un insumo para diseñar, construir e implementar estrategias laborales de alto nivel, lo que no permite posicionarnos como la firma de abogados laboralistas más estratégica del país”.

Por ejemplo, la experiencia de Quintero va desde los procesos individuales, “que son el día a día de las empresas”, hasta los grandes eventos corporativos como el asesoramiento de la liquidación del Seguro Social en Colombia, que contaba con más de 27.000 trabajadores en su momento; la liquidación de Telecom y la Caja Agraria, y otros conflictos laborales en empresas privadas.

“Cuando hablamos de asuntos colectivos, sindicales, del cierre de una compañía o de la relocalización de una operación, estamos ante otro nivel de complejidad, conocimiento y experiencia. Cada empresa tiene una realidad distinta y hay que construir una solución desde cero. Eso solo se logra con décadas de experiencia y después de haber enfrentado y solucionado problemas de alta complejidad”, aseguró el socio fundador.

Retos a futuro

A pesar de sus ventajas, la tecnología hoy genera desafíos inesperados para el mercado laboral, y desde Quintero y Quintero el propósito siempre ha sido mantenerse a la vanguardia de todas las transformaciones. La irrupción de la inteligencia artificial es uno de los ejemplos más relevantes. “La IA ha empezado a transformar labores intelectuales, mientras que la robotización y la modernización de las plantas están haciendo lo mismo con diferentes trabajos operativos”, afirmó el socio. Por eso, añadió, Colombia enfrenta el desafío de generar nuevas plazas de trabajo que se acoplen a la modernidad.

“Esto no puede manejarse desde la prohibición: no tiene sentido. La tecnología avanza y los demás países con los que competimos en producción y exportación de bienes lo van a seguir haciendo. Si nos quedamos atrás, podemos generar desempleo”, declaró.

En ese sentido, Quintero invitó a los empleadores a no descuidar el clima laboral, a invertir mucho más en el bienestar de sus empleados, promover el respeto y la dignidad, y mantener un equipo de trabajo comprometido y motivado. “En ocasiones estos aspectos se descuidan y lo cierto es que hacerlo es uno de los mayores errores del mundo empresarial”, concluyó.

*Contenido elaborado con el apoyo de Quintero y Quintero.