Así busca Colombia cumplir las Normas Internacionales del Trabajo de la OIT

El ministro del Trabajo aseguró que Colombia ha ratificado más de 62 convenios con la OIT.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 12:58 a. m.
.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral y la Universidad del Rosario analizaron las Normas Internacionales del Trabajo. | Foto: Universidad del Rosario

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, los magistrados de la sala de casación de la Corte Suprema y la Universidad del Rosario le apuestan a poder implementar en Colombia de la mejor manera las normas conocidas como NIT (Normas Internacionales del Trabajo).

Y una de estas acciones es la capacitación de decenas de funcionarios judiciales que se reúnen en ese claustro con académicos e investigadores de siete países.

“Este encuentro no solo responde a la necesidad de analizar los estándares internacionales que marcan la pauta de la justicia laboral y su articulación con los marcos constitucionales y legislativos nacionales. Responde también al imperativo de fortalecer un diálogo plural, comparado y propositivo entre las instituciones judiciales, los organismos internacionales y la academia“, aseguró Ana Isabel Gómez, rectora de la Universidad del Rosario.

“La promoción de los derechos laborales, el fortalecimiento de la inspección del trabajo y la construcción de espacios de diálogo social, contribuyen a una democracia más inclusiva, resiliente y equitativa”, aseguró el ministro Antonio Sanguino.

El funcionario agregó que “Colombia es hoy referente en la región: más de 62 convenios de la OIT ratificados, y en curso nuevas ratificaciones como los convenios 102, 187 y de Gente de Mar”.

“El sistema normativo de la OIT es clave para promover la justicia social y potenciar las oportunidades de la digitalización, el trabajo en plataformas, la transición justa y las nuevas formas de empleo”, aseguró Italo Cardona, director de la oficina de la OIT, para Países Andinos.

