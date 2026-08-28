¿Por qué el nuevo Gobierno debe enfocarse en ejecutar obras?

El nuevo ciclo político que comenzó Colombia enfrenta al sector de la infraestructura a una paradoja: no hacen falta proyectos, sino las condiciones para financiarlos y ejecutarlos a la velocidad que exige el crecimiento económico y social.

En las últimas décadas, la infraestructura ha sido pilar de la economía colombiana, con un aporte promedio del 5 por ciento al PIB. Gracias a una cartera robusta de iniciativas viales, férreas, aeroportuarias, portuarias, logísticas y energéticas, esa contribución podría ser más alta en los próximos años.

Para Manuel Quinche, socio director de la oficina de Cuatrecasas en Bogotá, firma de abogados líder en el sector de infraestructura, el nuevo gobierno enfrenta el reto de recuperar la fortaleza fiscal y la confianza inversionista. “En el país no hay escasez de iniciativas, pero sí debemos crear las condiciones necesarias para que los proyectos atraigan los recursos para materializarse. Ejecutar es la gran oportunidad de la infraestructura en Colombia”, advirtió.

Manuel Quinche, socio director de la oficina de Cuatrecasas en Bogotá. Foto: Cuatrecasas - API

La visión de Quinche coincide con la de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). En su propuesta ‘Colombia Conectada: el camino multimodal hacia la equidad’, el gremio presenta un portafolio de 120 proyectos estratégicos con capacidad para reducir brechas sociales, aumentar la productividad y acercar oportunidades a los territorios. Sin embargo, en un contexto de restricciones fiscales, la inversión privada será determinante para financiar una nueva generación de proyectos.

Financiación

Un documento reciente de ANIF, basado en el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2021-2051, estima que el país requiere una inversión anual del 1,1 por ciento del PIB hasta 2033 solo para cerrar brechas de infraestructura vial primaria, es decir, cerca de 19 billones de pesos por año.

Pero el desafío va más allá de los recursos. En Colombia, el capital privado es fundamental para impulsar proyectos estratégicos. Ejemplo de ello son las Asociaciones Público-Privadas (APP), a través de las cuales se han desarrollado iniciativas como los programas 4G y 5G, que demostraron la capacidad de movilizar inversión a gran escala bajo esquemas sostenibles.

La llegada de nuevos recursos dependerá de la confianza inversionista. Para Quinche “se debe evitar la incertidumbre jurídica”. De acuerdo con el socio director, los últimos cuatro años tuvieron este ingrediente en cada proyecto, y eso hizo que los inversionistas internacionales reconsideraran la posibilidad de llegar al país con sus recursos.

“Debemos recordar que la competencia por capital ahora es regional y global”, puntualizó. Los mercados financieros esperan señales claras de estabilidad institucional, responsabilidad fiscal y respeto por las reglas de juego para comprometer recursos a largo plazo.

La experiencia de Cuatrecasas refleja, precisamente, la importancia de estas señales para materializar proyectos complejos. La firma asesoró la financiación de la Primera Línea del Metro de Bogotá, estructuró el cierre financiero del Túnel de Oriente por 1,8 billones de pesos, acompañó la financiación para la modernización del Aeropuerto Internacional de Cartagena, asesoró proyectos solares como Puerta de Oro y El Campano, y participó en la estructuración financiera de Puerto Antioquia.

Para Manuel Quinche “Colombia puede ejecutar proyectos de clase mundial si se combina calidad en la planeación, seguridad jurídica, garantías para la inversión, financiaciones exitosas y una capacidad institucional sólida”.

*Contenido elaborado con apoyo de Cuatrecasas