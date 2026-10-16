Novo Compliance: una visión integral para enfrentar los nuevos desafíos empresariales

En un entorno empresarial marcado por nuevas regulaciones, transformación tecnológica, exigencias de transparencia y mayores expectativas frente al comportamiento de las organizaciones, el compliance dejó de ser un asunto exclusivamente jurídico. Hoy implica anticiparse a los riesgos, tomar mejores decisiones y construir modelos de negocio capaces de responder a los desafíos de un mercado cada vez más complejo.

Con esa perspectiva, el Centro de Investigación y Estudios Martínez (CIEM) presenta Novo Compliance: Tendencias, innovación y propósito en el nuevo cumplimiento empresarial, una obra publicada por el Grupo Editorial Ibáñez que propone una mirada integral sobre el cumplimiento y su papel en las organizaciones del siglo XXI.

La iniciativa fue liderada por María Claudia Martínez, socia de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, especializada en Compliance, Derecho de la Competencia, Protección al Consumidor, Propiedad Intelectual y Protección de Datos. Además de coordinar la estructura conceptual y temática del libro, Martínez es autora de varios capítulos y de su prólogo.

“El cumplimiento como una herramienta estratégica y conectada con los desafíos reales de las empresas” es, precisamente, una de las premisas que atraviesa la publicación.

El libro busca superar la visión tradicional del compliance como un conjunto de obligaciones que las compañías deben cumplir para evitar sanciones. En su lugar, plantea la necesidad de integrar diferentes disciplinas y convertir el cumplimiento en un componente de la estrategia empresarial, relacionado con la gestión de riesgos, la reputación, la sostenibilidad y la toma de decisiones.

Colombia: el color de una nación que crea, canta y compite

Una mirada que conecta distintas disciplinas

Uno de los principales aportes de Novo Compliance es su aproximación multidisciplinaria. La obra reúne contenidos relacionados con derecho de la competencia, protección de datos, inversión extranjera, tributación, ética corporativa y sostenibilidad, áreas que hoy confluyen en las decisiones de empresas de diferentes sectores y tamaños.

Esta perspectiva responde a una realidad: los riesgos de una organización ya no pueden analizarse de manera aislada. Una decisión comercial puede tener implicaciones regulatorias; el manejo de información puede comprometer la reputación; una estrategia de expansión internacional puede involucrar aspectos tributarios y de inversión; y las prácticas corporativas tienen cada vez mayor relación con criterios de sostenibilidad y ética.

Por eso, la propuesta de Martínez parte de entender el compliance como un sistema conectado con el funcionamiento integral de las organizaciones.

“El nuevo cumplimiento empresarial exige una mirada que vaya más allá de la norma y permita entender cómo las diferentes áreas impactan la operación y la toma de decisiones”, plantea la autora desde la concepción de la obra.

El proyecto también representa una apuesta por generar conocimiento especializado en Colombia. Según el CIEM, Novo Compliance marca un hito en la producción jurídica nacional al abordar el cumplimiento desde una perspectiva integrada y multidisciplinaria que, hasta ahora, no existía en el país con este alcance.

El Centro de Investigación y Estudios Martínez (CIEM) presenta Novo Compliance: Tendencias, innovación y propósito en el nuevo cumplimiento empresarial, una obra publicada por el Grupo Editorial Ibáñez que propone una mirada integral sobre el cumplimiento y su papel en las organizaciones del siglo XXI. Foto: María Claudia Martínez- Novo Compliance

Del cumplimiento a la estrategia

La trayectoria de María Claudia Martínez también está vinculada con la evolución de esta práctica en el ámbito jurídico colombiano. En 2019 se convirtió en la primera mujer en ser socia de la firma, un despacho fundado en 1996, y desde allí ha impulsado el desarrollo de áreas relacionadas con competencia, protección al consumidor, propiedad intelectual y protección de datos.

Su doble formación en Derecho y Economía ha sido un elemento diferencial para abordar estos temas desde una perspectiva que combina el análisis jurídico con la comprensión de las dinámicas empresariales.

Para la autora, uno de los desafíos está precisamente en dejar de entender el cumplimiento como una función aislada y convertirlo en parte de la cultura de las organizaciones.

“El compliance debe acompañar la estrategia, no llegar después de que las decisiones ya fueron tomadas”, señala Martínez.

Esta visión adquiere especial relevancia en un escenario en el que las compañías deben responder simultáneamente a cambios regulatorios, transformación digital, nuevas formas de hacer negocios y consumidores más informados. En ese contexto, anticipar riesgos y establecer criterios claros puede convertirse también en una ventaja para competir y crecer de manera sostenible.

Conocimiento para un entorno empresarial en transformación

Con 364 páginas, Novo Compliance busca servir como referencia para abogados, empresarios, directivos y profesionales que participan en procesos de toma de decisiones. La obra combina el conocimiento jurídico con una lectura práctica de los retos que enfrentan las organizaciones.

Más que presentar el cumplimiento como un destino final, la publicación lo plantea como un proceso permanente de adaptación. De allí su énfasis en las tendencias, la innovación y el propósito, conceptos que dan nombre al libro y que reflejan la transformación que atraviesa esta disciplina.

“Las empresas necesitan comprender que cumplir no significa solamente evitar riesgos; también significa construir confianza, generar valor y tomar decisiones responsables”, explica Martínez.

Novo Compliance busca contribuir a una conversación más amplia sobre la manera en que las empresas colombianas pueden prepararse para un entorno donde regulación, tecnología, ética, información y sostenibilidad están cada vez más conectadas.