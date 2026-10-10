Ciencia colombiana de talla mundial: este laboratorio fortalece el diagnóstico genético en América Latina

Incorporando tecnología de punta, talento nacional y estándares internacionales, Gencell ha cambiado por completo la forma de acceder a diagnósticos especializados para enfermedades raras, trastornos hereditarios y cáncer en Colombia. Los avances de este laboratorio en el procesamiento de pruebas, fruto de sus inversiones en tecnología, formación e investigación, han permitido reducir significativamente tiempos y costos, además de facilitar el acceso oportuno para los pacientes.

Hoy su trabajo es reconocido con una de las acreditaciones de mayor prestigio en el sector salud: el College of American Pathologists (CAP). El proceso de acreditación empezó hace tres años, con el fiel propósito de validar sus procesos bajo estándares internacionales, ampliar la prestación de servicios especializados en Latinoamérica y ofrecer a los pacientes más opciones a precios competitivos.

Fueron tres años de preparación antes de recibir la visita de inspección, a cargo de profesionales especializados del extranjero. “Son personas que tienen el conocimiento técnico, que saben de genética y secuenciación, y que son exigentes en el cumplimiento de los controles y el conocimiento del personal que trabaja en el análisis de las muestras”, explicó la doctora Marcela Gálvez, directora médico-científica para Latinoamérica de Gencell.

Hoy Gencell tiene un complejo que supera los 4.000 metros cuadrados y 300 colaboradores. Foto: Juan Carlos Sierra

El reconocimiento destaca el trabajo de Gencell en biología molecular, genética y secuenciación avanzada, campos muy relevantes para la medicina de precisión y el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas del país, y resalta el alto rendimiento y la automatización de sus equipos.

Así mismo, ratifica la confiabilidad y calidad de sus procesos bajo estándares internacionales, lo que facilita su proyección hacia mercados internacionales y permite que en Colombia se realicen pruebas genéticas con el mismo rigor. Esto contribuye a identificar a tiempo enfermedades y a establecer medidas para anticipar su manejo.

Según Fabio Andrés Zapata, CEO de la compañía, Gencell realiza más de 45.000 pruebas anuales, de las cuales cerca del 30 por ciento provienen de países de América Latina. La visión es seguir ampliando este porcentaje y apoyarse en herramientas de IA para ampliar su capacidad para analizar información y enfocarse en el conocimiento de futuras enfermedades.

Gencell realiza más de 45.000 pruebas anuales, de las cuales cerca del 30 por ciento provienen de países de América Latina. Foto: Juan Carlos Sierra

Hoy, Gencell trabaja junto con las sociedades científicas y tiene un programa de apoyo diagnóstico a los pacientes con cobertura nacional e internacional para que una vez el médico prescriba la prueba, el laboratorio acompañe al paciente en todo el proceso.

Las instituciones que han confiado en Gencell juegan un papel clave en este camino: han impulsado el crecimiento de la empresa que inició hace 16 años en un espacio de 28 metros cuadrados y hoy tiene un complejo que supera los 4.000 metros cuadrados y 300 colaboradores. “El trabajo en equipo ha sido fundamental así como la dedicación de cada uno de los colaboradores para seguir impulsando nuevos proyectos”, concluyó el CEO de Gencell.

*Contenido elaborado con el apoyo de Gencell.