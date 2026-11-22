¿Qué necesita Colombia para convertirse en un país más saludable? ¿Cómo garantizar una atención médica más humana, oportuna y sostenible? Estas serán algunas de las preguntas que orientarán el Encuentro Nacional Salud Consciencia: “El país que queremos, la salud que necesitamos”, que se realizará el próximo martes 24 de noviembre en el Hotel Salvio Parque 93, en Bogotá, desde las 7:30 a.m.

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El encuentro parte de una reflexión fundamental: la salud de una sociedad comienza mucho antes de que las personas lleguen a un hospital. Las condiciones sociales, económicas, ambientales y territoriales, así como el acceso a la prevención y a los avances científicos, desempeñan un papel determinante en la calidad de vida de los colombianos.

Durante 2026, Salud Consciencia ha promovido conversaciones en todo el país sobre salud femenina, enfermedades cardiovasculares, salud mental, nutrición, longevidad e inteligencia artificial aplicada a la medicina. Esta nueva jornada busca ampliar ese diálogo y reunir diferentes perspectivas para identificar las transformaciones necesarias en el país.

La primera conferencia magistral: Colombia frente a sus desafíos de salud, estará a cargo de Gloria Nayibe Prado Pino, viceministra de Salud y Protección Social de Colombia, quien abordará los retos epidemiológicos, las prioridades de política pública y las transformaciones necesarias para mejorar el bienestar de la población.

El sistema de salud en Colombia presenta grandes retos. Foto: Getty Images

Posteriormente, Silvana Zapata Bedoya, directora de la Asociación de Epidemiología de Colombia, presentará: La salud se construye desde los territorios, una reflexión sobre las desigualdades sociales, económicas, ambientales y territoriales y la importancia de fortalecer la prevención desde las realidades locales.

El investigador y profesor de la Universidad de la Costa Juan Manuel Anaya desarrollará la conferencia: Vivir más no necesariamente significa vivir mejor, centrada en los desafíos del envejecimiento y en la necesidad de acompañar la longevidad con salud, autonomía y calidad de vida.

Uno de los espacios destacados será el panel: La experiencia de cuidar: cómo construir una atención más humana y centrada en el paciente, con la participación de María Elvira Aldeco Prieto, subdirectora de Servicio y Flujo Hospitalario de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y la Dra. Diana Patricia Gómez

Directora comercial y de experiencia de la Fundación Cardioifantil – LaCardio. La conversación pondrá en el centro la experiencia de las personas y los retos de la atención hospitalaria.

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La alimentación también ocupará un lugar en la agenda. Carolina Betancourt, directora científica de Alianza Team, analizará los retos de la malnutrición, el sobrepeso y la obesidad, las brechas en el acceso a alimentos nutritivos y el papel de la ciencia y la industria en la transformación de los sistemas alimentarios.

El debate de cierre: ¿Necesita Colombia un nuevo pacto social por la salud?, contará con Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas; Augusto Galán, exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud; Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia (RASA); y Juan Gabriel Cendales Rey, director ejecutivo de LaCardio. Moderado por Juan Diego Quiceno, periodista de salud de El Espectador y editor de Salud Consciencia, el panel abordará la financiación, el Plan de Beneficios en Salud, los modelos de atención y la responsabilidad compartida de los actores del sistema.

El encuentro finalizará a las 12:30 p. m. con una recapitulación de las principales reflexiones a cargo de Juan Diego Quiceno, director periodista de Salud Consciencia. Con esta jornada, Salud Consciencia busca impulsar conversaciones que trasciendan las dificultades inmediatas y contribuyan a pensar el país y la salud que Colombia necesita.

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Los expertos analizarán asuntos fundamentales como la financiación del sistema, el Plan de Beneficios en Salud, los modelos de atención, la prevención y las responsabilidades de los diferentes actores para avanzar hacia una atención más eficiente y equitativa.

El Encuentro Nacional Salud Consciencia, busca consolidar un espacio de diálogo que trascienda las dificultades actuales del sector y permita reflexionar sobre la