Durante años, gran parte de los esfuerzos frente al cáncer se enfocaron en identificar dónde estaba el tumor y cómo controlar su crecimiento. Hoy, la investigación científica también busca responder preguntas adicionales: qué características biológicas tiene ese tumor, qué lo diferencia de otros aparentemente similares y cómo esa información puede ayudar a comprender mejor la enfermedad.

Ese cambio de perspectiva ha impulsado el desarrollo de nuevas herramientas dentro de la llamada medicina de precisión, una aproximación que utiliza información sobre genes, proteínas y otras características del tumor para apoyar el diagnóstico, la planificación del tratamiento o la evaluación de la respuesta, según la historia de cada paciente.

Para Ronan Izcovich, presidente de Novartis Colombia, “la ciencia nos ha permitido comprender que detrás de un mismo diagnóstico pueden existir características biológicas diferentes. Cada avance en ese conocimiento abre nuevas oportunidades para investigar y entender mejor algunas enfermedades complejas como el cáncer”.

Ronan Izcovich, presidente de Novartis Colombia. Foto: Novartis / API

Cuando diagnóstico y tratamiento se conectan

Uno de los campos que ha despertado interés en los últimos años es el de los radioligandos, un abordaje dentro de la medicina nuclear que utiliza moléculas capaces de reconocer determinadas características presentes en algunas células tumorales y llevar hasta ellas un componente radiactivo con fines diagnósticos o terapéuticos específicos.

Esta aproximación forma parte de un concepto conocido como teragnosis, que consiste en utilizar la información obtenida durante el diagnóstico para identificar características específicas del tumor y, cuando es apropiado, apoyar la evaluación de opciones terapéuticas relacionadas con esas mismas características.

“Su aplicación depende de múltiples factores clínicos, y debe ser valorada individualmente por profesionales de la salud de acuerdo con las necesidades de cada paciente”, agregó Izcovich.

La investigación oncológica busca comprender cada vez mejor las características de algunas enfermedades. Foto: Novartis / API

Ciencia, colaboración y conocimiento

La evolución de áreas como la medicina nuclear es el resultado de décadas de trabajo científico y de la interacción entre múltiples disciplinas. A medida que la investigación profundiza en la comprensión de enfermedades complejas como el cáncer, también crece la necesidad de integrar capacidades, experiencias y conocimientos provenientes de distintos ámbitos.

Investigadores, profesionales de la salud, instituciones médicas, academia y otros actores del ecosistema contribuyen a generar la evidencia que permite avanzar en este campo. Colombia ha participado de esta evolución a través del desarrollo progresivo de capacidades científicas y médicas que hoy hacen parte del panorama de la medicina nuclear en el país.

“Los avances en salud rara vez responden a un único esfuerzo. Son el resultado de años de investigación, intercambio de conocimiento y colaboración entre distintos actores comprometidos con la generación de evidencia científica”, señaló Izcovich.

En un campo tan dinámico como la oncología, cada nuevo hallazgo amplía las preguntas que la ciencia busca responder.

“La investigación nos ha demostrado que entender mejor una enfermedad es muchas veces el primer paso para transformarla en conocimiento útil para los pacientes y los profesionales de la salud. Esa búsqueda constante de respuestas es la que sigue impulsando gran parte de los avances que vemos hoy en medicina”, concluyó Izcovich.

*Contenido dirigido a público general FA-50012451.

Referencias bibliográficas