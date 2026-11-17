Este 17 de noviembre, se llevó a cabo el ‘Foro Nacional de EPOC: una mirada integral a la salud respiratoria’. Tenía por objetivo impulsar la priorización de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en la agenda pública nacional y promover acciones de política pública para su prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno, con una visión que conecte salud respiratoria, riesgo cardiovascular, factores ambientales y territorios.

Los organizadores fueron la Universidad del Rosario, la Embajada Británica, AstraZeneca y el Movimiento Que no te falte el aire, en alianza con Foros Semana.

Foro Nacional de EPOC: una conversación urgente sobre la salud pulmonar y cardiovascular en Colombia

Uno de los puntos cruciales de la conversación fue puesto sobre la mesa por Ángela Pinzón, vicerrectora de Investigación, Creación y Proyección Social de la Universidad del Rosario, quien enfatizó en la necesidad de un enfoque interdisciplinario para enfrentar este desafío de salud pública.

Señaló que “la investigación, la creación y la proyección social son pilares para entender y abordar las complejidades del EPOC”, al tiempo que subrayó que el compromiso de la universidad radica en “generar evidencia científica que se traduzca en políticas públicas efectivas y en un impacto real en la calidad de vida de los pacientes”.

Ángela Pinzón, vicerrectora de Investigación, Creación y Proyección Social de la Universidad del Rosario. Foto: Guillermo Torres

Para Alexandra Knapton, jefa adjunta de misión en la Embajada Británica en Bogotá, la relevancia de la cooperación internacional es otro punto vital. Expresó que “el intercambio de conocimientos y las mejores prácticas entre Colombia y el Reino Unido son esenciales para fortalecer los sistemas de salud”.

Añadió que su país se siente orgulloso de apoyar espacios donde “la ciencia y la diplomacia se encuentran para dar soluciones concretas a los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas”.

Alexandra Knapton, jefa adjunta de misión en la Embajada Británica en Bogotá. Foto: Guillermo Torres

Prevención y atención temprana

Gloria Nayibe Prado Pino, viceministra de Salud Pública y Atención Primaria de Colombia, por su parte, habló del desafío que representa la EPOC para el sistema de salud colombiano y puso el foco en la importancia de su prevención y atención temprana, “lo que permite cambiar el curso de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes”.

Gloria Nayibe Prado Pino, viceministra de Salud Pública y Atención Primaria de Colombia. Foto: Guillermo Torres

Resaltó además que “la salud respiratoria no solo depende de la atención clínica, sino de intervenir en los determinantes sociales, como el acceso a aire limpio y la reducción del consumo de tabaco”, acciones fundamentales en la política pública nacional.

Prado concluyó que “el Ministerio de Salud tiene el compromiso de garantizar un acceso integral a los tratamientos” y enfatizó en la necesidad de que los esfuerzos no se limiten solo a la fase aguda de la enfermedad, sino a un acompañamiento constante del paciente.

También hubo espacio para que expertos debatieran sobre las estrategias necesarias para abordar la EPOC de forma integral en Colombia, subrayando la importancia de la prevención y la equidad en el sistema de salud.

Ana Rivière Cinnamond, representante de la OPS/OMS en Colombia, resaltó la necesidad de mirar más allá del sector. Afirmó que “la salud está en todas las políticas”, enfatizando que el control de esta enfermedad requiere “abordar los determinantes ambientales y sociales, como la calidad del aire y el consumo de tabaco, desde una perspectiva multisectorial”.

Por su parte, Diana Julieta Díaz Castellanos, directora de Determinantes Sociales, Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, hizo énfasis en el fortalecimiento de la atención primaria.

Expresó que el objetivo gubernamental es “cerrar brechas de acceso mediante un enfoque territorial”, señalando que “el diagnóstico oportuno solo es posible si acercamos la capacidad de detección a las comunidades más vulnerables del país”.

De izquierda a derecha: Laura Charry, editora central de SEMANA; Ana Rivière Cinnamond, representante de la OPS/OMS en Colombia; Diana Julieta Díaz Castellanos, directora de Determinantes Sociales, Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, y Andrés Forero Molina, presidente de la Comisión séptima del Senado. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Desde el rol legislativo y de control político, Andrés Forero Molina, presidente de la Comisión séptima del Senado, sostuvo que “la salud respiratoria es un problema de salud pública que no debe tener sesgos ideológicos” y que la necesidad es “garantizar que los recursos lleguen a los pacientes y se traduzcan en un acceso efectivo a medicamentos y terapias innovadoras”.

La importancia cardiovascular en EPOC

Especialistas también enfatizaron en la conexión intrínseca entre la salud pulmonar y cardiaca, subrayando que los pacientes con EPOC presentan un riesgo elevado de eventos cardiovasculares que debe gestionarse de manera integrada.

Olga Milena García, jefe de Neumologia de la Fundación Santa Fe de Bogotá, líder del consenso colombiano de riesgo cardiopulmonar, destacó la necesidad de un abordaje conjunto: “Debemos dejar de mirar al pulmón y al corazón como entes aislados; el riesgo cardiovascular en el paciente con EPOC es una realidad que requiere tamizaje temprano”.

Robin Rada, médico internista neumólogo e intensivista, remarcó la complejidad del paciente crítico: “La comorbilidad cardiovascular es, frecuentemente, lo que determina el pronóstico vital en una exacerbación de EPOC”.

En esa línea, Jorge Ordóñez, médico especialista en medicina interna-neumología y cuidado intensivo, resaltó la importancia del diagnóstico preciso. “Es fundamental identificar los marcadores de riesgo cardiovascular desde la primera consulta, incluso antes de que los síntomas sean evidentes”.

De izquierda a derecha: Efraín Esteban Mancera, andean Cluster BBU Therapeutic Area Lead de Astrazeneca; Olga Milena García, jefe de Neumologia de la Fundación Santa Fe de Bogotá, líder del consenso colombiano de riesgo cardiopulmonar; Robin Rada, médico internista neumólogo e intensivista; Jorge Ordóñez, médico especialista en medicina interna-neumología y cuidado intensivo, y Juan Ricardo Lutz, profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por otro lado, Juan Ricardo Lutz, profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, abordó la perspectiva docente y clínica. “La educación médica continua es el puente para que los especialistas integren el manejo cardiovascular en las guías de práctica clínica de enfermedades respiratorias”, dijo.

Efraín Esteban Mancera, Andean Cluster BBU Therapeutic Area Lead de Astrazeneca, concluyó sobre la innovación y acceso: “Desde la industria, nuestro compromiso es facilitar terapias que no solo traten la obstrucción pulmonar, sino que ofrezcan beneficios integrales para proteger el sistema cardiovascular del paciente”.

Factores que influyen más allá de lo clínico

En el panel de cierre, se conversó sobre exposición ocupacional y se hizo énfasis en la importancia de implementar medidas de protección respiratoria en trabajadores, incluso en el sector informal, donde la exposición a material particulado en construcción o minería suele ser alta sin supervisión.

De izquierda a derecha: Laura Charry, editora central de SEMANA; Dina Luz Grajales, fundadora y presidenta de la Fundación Ayúdanos a Respirar; Jacqueline Mesa, gerente técnica del Consejo Colombiano de Seguridad, y Abraham Alí Munive, director médico de la Fundación Neumológica Colombiana. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De igual manera, se pusieron sobre la mesa la contaminación y los hábitos, pues se discutió cómo factores del día a día, como el uso de biomasa (leña) en hogares o la exposición a contaminantes en entornos laborales, son causas que a menudo se pasan por alto en la historia clínica tradicional.

Sobre la necesidad de que la voz del paciente sea parte de la construcción de política, Dina Luz Grajales, fundadora y presidenta de la Fundación Ayúdanos a Respirar, aseguró que “la experiencia de los pacientes es muy valiosa, algo que no se encuentra en otra parte. Entonces, un paciente informado, un paciente educado, un paciente empoderado, un paciente activo, puede contribuir a las políticas del país”.

Al resaltar la importancia de integrar los sectores en la prevención, Jacqueline Mesa, gerente técnica del Consejo Colombiano de Seguridad, indicó que “poder sentar a todas las partes, incluyendo academia, empresas, sector productivo, el sistema de salud, ayuda a entender cuáles son esas razones, pero también cómo podemos fomentar rápidamente la prevención”.

Finalmente, Abraham Alí Munive, director médico de la Fundación Neumológica Colombiana, dijo del reto de la cronicidad y la necesidad de una política integral que “la neumología es una especialidad de enfermedades crónicas. Las otras especialidades miran pacientes que tienen un tiempo en el que mejoran. Nosotros tenemos los pacientes toda la vida”.