El pasado jueves 5 de noviembre se llevó a cabo en SEMANA el Premio Empresario Colombiano del Año UR 2026, el cual busca reconocer, visibilizar y exaltar la labor sobresaliente de los líderes, empresarios, emprendedores y egresados que impulsan el desarrollo económico, la competitividad y la transformación social en Colombia.

Historias que impulsan país: ellos fueron los ganadores del Premio al Empresario Colombiano del Año UR 2026

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Diego Molano, quien este año tomó las riendas de la ETB como presidente, durante el evento, reveló cómo una empresa tradicional de telecomunicaciones está transformando su modelo de negocio para convertirse en una compañía innovadora que gestiona nuevas oportunidades de crecimiento.

¿Qué encontró al llegar a ETB?

DIEGO MOLANO (D . M.): Es una compañía de más de 140 años, que perdía operativamente más de 2.000 millones de pesos al día. Cuando caminaba por las oficinas, las centrales telefónicas, con los técnicos, sentía sobre todo a la gente con un espíritu derrotado. ¿Y por qué? Porque compite con dos monstruos: Claro y Tigo, multinacionales gigantes, en un momento en que la industria de telecomunicaciones está en crisis.

¿Cuál es la raíz de esa crisis del sector?

D. M.: La gente cree que las telecomunicaciones son un negocio de ricos. Probablemente nuestros competidores tienen mucho más dinero que nosotros, pero que olvidemos el Telco. En Telco tenemos que ser eficientes. ¿Y cómo lograron esa eficiencia en la operación? igual estamos en crisis. El dinero del sector no se lo están llevando las tecnológicas, se lo llevan los proveedores de contenidos como Netflix, Meta.

Ellos convencieron al mundo entero de que no tienen que pagar, de que es gratis utilizar las redes. Más del 70 % del tráfico de nuestra red es de esas compañías, que no generan empleo en Colombia y prácticamente no pagan impuestos aquí. Hay dos leyes en Colombia que protegen que no paguen, pero es un problema mundial.

¿Cómo se traduce eso en la operación de ETB?

D. M.: La plata de los consumidores se va a Spotify, Netflix, Amazon Prime, y eso nos deja cero en Colombia. Nosotros invertimos en infraestructura, en servidores, en fibra óptica; conectamos escuelas en los rincones del país, donde a veces hay que ir 20 horas en carro, después 8 en chalupa y 5 en mula para llegar. Ellos no invierten nada. Eso ha generado una crisis mundial, no solo colombiana. Además, las tarifas colombianas son las más bajas de América Latina.

¿Qué significa la apuesta de pasar de Telco a TelchCo?

D. M.: Significa que además de telecomunicaciones tenemos que proveer soluciones: historia clínica electrónica para el sector público, soluciones de inteligencia artificial para hacer el Estado más eficiente, trámites más eficientes, mejorar el recaudo de Hacienda con IA. Eso no quiere decir que olvidemos el Telco. En Telco tenemos que ser eficientes.

¿Y cómo lograron esa eficiencia en la operación?

D. M.: Con un plan de transformación que usa tecnología e inteligencia artificial, con eficiencias cercanas a los 800.000 millones de pesos. Por ejemplo, antes nos fallaba la red porque nos cortaban por vandalismo y durábamos días buscando en kilómetros de fibra dónde estaba la falla. Hoy, con un predictor de IA, detectamos la falla en tiempo real con una precisión de 3 o 4 metros.

En un momento de incertidumbre económica, ¿qué mensaje le da a los empresarios?

D. M.: Yo estoy mirando los presupuestos y soy muy optimista. Las oportunidades de negocio son gigantes. Hay que hacer dos cosas: lanzarse al agua a explorar las nuevas oportunidades y a capturar nuevos mercados. Y más que nunca, el mundo está globalizado, hay que mirar mucho más allá de los mercados tradicionales.

Recientemente, llegaron tres compañías ecuatorianas que quieren comprar nuestras soluciones. Una compañía que se había dedicado solo a Colombia empieza a ver oportunidades afuera. Soy muy optimista porque veo las necesidades del mercado, y esas necesidades alguien tiene que proveerlas: o las proveemos nosotros o alguien llega desde afuera a proveerlas.