Stéphanie Lavaux se posesiona como rectora de la Universidad del Rosario: “Será la más innovadora de Colombia y América Latina”

En la emblemática sede del claustro de la Universidad del Rosario, este lunes se posesionó como rectora Stéphanie Lavaux.

A la ceremonia asistió el exrector y hoy vicepresidente José Manuel Restrepo, quien fue en representación del presidente Abelardo De La Espriella.

“El Rosario ha puesto su futuro en extraordinarias manos”, dijo en su discurso al recordar que Lavaux fue su vicerrectora hace 12 años cuando el también ocupó ese cargo.

Stéphanie Lavaux toma posesión como rectora de la Universidad del Rosario durante una ceremonia en el emblemático claustro, ubicado en el centro de Bogotá. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/VrcPR2Zmoc — Revista Semana (@RevistaSemana) October 26, 2026

La rectora aseguró que tiene como objetivo consolidar a la Universidad del Rosario como un líder en la investigación científica, como lo fue hace 200 años. “Será un proyecto dirigido desde esta casa, la casa en la que Mutis enseñó”, aseguró.

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La nueva rectora inició su discurso hablando de sus raíces, asegurando que, pese a que es francesa y que llegó a los 24 años a Colombia, se siente “profundamente colombiana”.

“No por nacionalidad, pero sí por adopción y por convicción. Llegué sola a este país en el año 2000, con 24 años de edad. Por eso no le temo a gran cosa. Y entré directamente a esta casa donde aprendí a dar clase, a dirigir investigación, a conducir una facultad, a gobernar una universidad”, dijo.

Lavaux agregó que “haremos del conocimiento de frontera del Rosario la base de la empresa, la cultura y el Estado”.

La nueva rectora también habló de la inteligencia artificial y el papel de la educación superior en estos nuevos saberes. “Con las humanidades en el centro y con ética como condiciones innegociables”.

La rectora Stéphanie Lavaux agradeció a José Manuel Restrepo y Hans Peter Knudsen durante su acto de posesión en el claustro de la Universidad del Rosario. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/DvPdi6W73I — Revista Semana (@RevistaSemana) October 26, 2026

Y agregó que en su plan estará la misión social en la “joya de la corona”. Aseguró que “sellaremos un nuevo contrato social para hacer ciencia y formar el talento que este país necesita”. Agregó que en este momento el país no necesita universidad rivales sino instituciones que sumen por el mismo sueño.

Lavaux aseguró que es necesario “romper las barreras invisibles que la universidad crea entre facultades e instituciones”. Y recordó que la universidad debe tener como propósito crear experiencias memorables para quienes están en ella.

“La universidad que comprenda hacia dónde va la educación superior será la que lidere esa discusión. Y esa será la Universidad del Rosario”, puntualizó Lavaux.

La nueva rectora también aseguró que a la institución la ha caracterizado ser un lugar donde “una sociedad puede pensarse contra sí misma”.

“Lo que la autonomía protege es el capital intelectual y crítico de una sociedad que tarda décadas en construirse y puede destruirse en meses. Quien no lo protege se empobrece en silencio y solo descubre la pérdida cuando ya no tiene nadie a quien preguntar. Porque el conocimiento avanzado no florece en el vacío, requiere instituciones que lo convoquen, políticas que lo financien y culturas que lo celebren”, manifestó.

Y agregó: “Es nuestro imperativo, no es opcional, no es circunstancial, imperativo. Y autonomía no es independencia, es servicio al Estado, al orden jurídico, a las comunidades, a los territorios y a los jóvenes que la sociedad nos confía, incluidos los que hoy dudan de que la universidad valga la pena para su futuro”.