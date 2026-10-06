Universidad del Rosario denunció que estudiante de periodismo fue detenido en TransMilenio por guardias: le bloquearon la salida

En la mañana de este 6 de octubre, la Universidad del Rosario, a través del medio Plaza Capital, del programa de Comunicación y Periodismo Digital, se pronunció a través de un comunicado sobre una situación ocurrida con uno de sus estudiantes mientras realizaba sus labores en una estación del sistema Transmilenio.

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El periodista y estudiante Julián David Niño se encontraba en la estación de TransMilenio de San Victorino el pasado 28 de septiembre sobre las 6:20 p. m., tomando fotografías que apoyaban una investigación sobre problemas relacionados con el control que hacen guardias de seguridad de empresas privadas para evitar el ingreso de usuarios que no pagan el pasaje.

El incidente ocurrió cuando Niño registraba con su cámara la actuación de los guardas frente a usuarios que intentaban ingresar al sistema sin pagar el pasaje. Foto: FOTO: ADOBE STOCK

“Julián sacó su cámara de video para registrar la interacción entre el personal de la empresa privada de seguridad y los usuarios, cuando uno de los guardias intervino bloqueando con su mano la grabación, exigiendo que no se podía hacer ningún tipo de documentación audiovisual dentro de la estación”, precisó el comunicado.

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Además, el joven afirmó ser comunicador y que inmediatamente los guardias lo rodearon y solicitaron que se identificara con algún documento que acreditara su pertenencia a un medio de comunicación. El reportero les mostró su carnet, pero los guardias, de manera irregular, le tomaron foto y lo difundieron a través de WhatsApp.

“En medio de la comunicación, se le manifestó a Julián que estaba incurriendo en un delito, pues supuestamente debía solicitar permisos especiales para poder grabar, y que debido a esta falta se llamaría a una unidad de Policía para que se encargara del caso. Dos guardias se encontraban bloqueando las salidas de la estación al periodista”, agregó la universidad.

Personal de seguridad de TransMilenio habría bloqueado la cámara del estudiante y le habría solicitado identificarse como periodista. Foto: Getty Images/iStockphoto

La institución les solicitó a Transmilenio y a las empresas de seguridad privadas contratadas en el sistema tener en cuenta que la Constitución protege la labor de los periodistas como medio de control ciudadano en clave del respeto a la libertad de prensa.

TransMilenio se pronunció tras lo sucedido

Tras los hechos, SEMANA consultó a Transmilenio sobre lo ocurrido y la empresa aseguró que dentro de los protocolos de seguridad, cuando se identifican personas que hacen actividades periodísticas de manera recurrente en el sistema, el personal de vigilancia puede efectuar procedimientos de verificación de identidad. Sin embargo, aclaró que estos deben desarrollarse siempre con respeto, proporcionalidad y apego a los lineamientos de servicio establecidos.

“En la verificación de los hechos desde el Centro de Control del Sistema, no se observa ningún tipo de anomalía en el procedimiento por parte del personal de seguridad con el periodista estudiante que vaya en contra de los protocolos y procedimientos designados desde la institucionalidad”, precisó.

El carné que acreditaba a Julián David Niño como estudiante y periodista fue fotografiado por los guardas y, según su denuncia, compartido posteriormente por WhatsApp. Foto: TransMilenio / API

Agregó que la Oficina de Comunicaciones de TransMilenio mantiene permanente disposición para coordinar y facilitar el acceso de los medios de comunicación al sistema, así como para brindar acompañamiento cuando las condiciones de la actividad lo requieran. La coordinación previa contribuye a que estos procesos se desarrollen de manera ágil y sin contratiempos, aunque no constituye un requisito para el ejercicio de la labor periodística.