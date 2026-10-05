Intentó colarse en TransMilenio y terminó chocado por una moto: todo quedó en video

Un accidente quedó registrado en video en Bogotá luego de que un motociclista que transitaba por la calzada exclusiva de TransMilenio chocara contra un peatón que intentaba atravesar la vía para ingresar de manera irregular al sistema. Tras el impacto, el conductor cayó sobre el asfalto, mientras que el transeúnte se levantó y continuó su camino.

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Las imágenes muestran a varias personas intentando cruzar la vía para llegar hasta una de las puertas laterales de una estación de TransMilenio. Dos de ellas consiguen atravesar el corredor sin inconvenientes, pero una tercera no se habría percatado de la presencia de la motocicleta que avanzaba por el carril exclusivo.

El choque provocó que el motociclista perdiera el control y terminara cayendo sobre el pavimento. En el video se observa cómo el conductor da varias vueltas antes de quedar tendido sobre la vía, mientras su motocicleta queda a varios metros del punto donde se produjo el impacto.

Al percatarse de lo ocurrido, otros conductores que circulaban por el corredor se acercaron para auxiliar al motociclista. Según reportes de medios que conocieron el caso, el conductor habría sufrido una lesión en una de sus manos como consecuencia del accidente.

La persona de la moto dio varios vueltas en la vía, mientras que el hombre que se iba a colar se levanto rápidamente. Foto: Captura tomada de redes sociales / API

El peatón, por su parte, se incorporó pocos segundos después del choque y continuó atravesando la vía hasta llegar al otro lado, aparentemente con la intención de colarse.

La grabación generó diferentes reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la conducta de los dos involucrados. Por un lado, se señaló la maniobra del peatón para evadir el acceso autorizado a TransMilenio y, por otro, el hecho de que la motocicleta estuviera circulando por una calzada destinada exclusivamente al transporte público.

Hasta el momento no se ha informado que alguno de los involucrados haya sufrido heridas de gravedad. Tampoco se conocen sanciones relacionadas con el hecho.

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El accidente registrado en video vuelve a poner en evidencia los riesgos asociados con ingresar de manera irregular a las zonas de circulación de TransMilenio, así como con utilizar estos corredores para desplazamientos que no están permitidos.

Por su parte, las autoridades recordaron que estas acciones no están permitidas y las personas que las realizan se pueden llegar a enfrentar a graves sanciones y altas multas. Por ejemplo, en el caso de una persona que llegue a evitar el pago para entrar al sistema de transporte, podría estar pagando 116.000 pesos como sanción.