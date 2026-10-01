Avalancha de colados en TransMilenio: usuarios ingresaron irregularmente en cuestión de segundos

Una escena registrada en la estación Madelena de TransMilenio, en Bogotá, este 1 de octubre generó preocupación por la cantidad de personas que ingresaron de manera irregular al sistema en cuestión de segundos.

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Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que un grupo de más de 100 personas entró a la estación sin utilizar los accesos establecidos para el pago del pasaje. Las imágenes fueron conocidas por medio de redes sociales.

En el video se observa cómo las personas avanzan rápidamente por uno de los costados de la estación, mientras otras esperan su turno para ingresar. Según informó el medio, TransMilenio indicó que los infractores quedaron identificados.

La situación en Madelena sería especialmente crítica. De acuerdo con la información divulgada por CityTV, en esta estación se registra un promedio de 10 ingresos irregulares por minuto, por encima de cualquier otra estación del sistema.

Las cifras detrás de los ‘colados’ en TransMilenio

El episodio se conoce en momentos en los que las cifras muestran la dimensión de la evasión en el transporte público de la capital.

Entre enero y julio de 2026 fueron impuestos 122.925 comparendos relacionados con ingresos irregulares a TransMilenio, según un análisis de la Universidad Manuela Beltrán basado en información de la Secretaría de Seguridad El promedio fue de 579 sanciones cada día.

De ese total, 87.957 comparendos estuvieron relacionados con personas que entraron o salieron de estaciones y portales por sitios diferentes a los autorizados, mientras que otros 34.968 correspondieron directamente a evasión del pago del pasaje.

La problemática también tiene un impacto considerable sobre las finanzas del sistema. TransMilenio moviliza alrededor de cuatro millones de viajes diarios y deja de recaudar más de $262.000 millones al año debido a la evasión.

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Además, durante 2025 la tasa de evasión cerró en 15,19 %, frente al 13,14 % registrado en 2024. TransMilenio atribuyó parte del incremento a factores como las obras del metro, que obligaron al retiro de algunas barreras de acceso, las movilizaciones sociales y comportamientos de evasión por parte de usuarios.

Las imágenes conocidas ahora en Madelena vuelven a abrir la discusión sobre los controles en las estaciones y las medidas necesarias para reducir una práctica que continúa representando pérdidas para el sistema de transporte de Bogotá.