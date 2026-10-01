¿Va a ir al concierto de BTS? Este será el clima durante las dos fechas, prepárese

Miles de fanáticos se preparan para un evento que seguramente dejará una gran huella en Bogotá. Se trata del concierto de la banda surcoreana BTS, una de las agrupaciones más famosas a nivel mundial, que buscará dar un show multitudinario a todos los asistentes al escenario.

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La agrupación se presentará en dos fechas en la capital del país, el viernes 2 y sábado 3 de octubre, dos días en los que la ciudad se alista para recibir a los artistas y varias personas provenientes de otros países, como México, que vendrán a disfrutar del encuentro.

Por esta razón, ya se tiene conocimiento de cómo se encontrará el panorama climático de Colombia durante estas dos fechas. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entidad encargada del tema, ya ha dado más información.

Según la organización, para el 2 de octubre se esperan varias precipitaciones en el país, principalmente en el centro del territorio. Asimismo, para Bogotá, el panorama no cambia demasiado, ya que se prevén jornadas con alta nubosidad y lluvias.

BTS en Bogotá. Foto: Getty Images

Sin embargo, el Ideam aclaró que durante la tarde y noche el clima podría mejorar, por lo que las lloviznas pueden disminuir en estas horas. Por su parte, la temperatura máxima será cercana a 20 °C.

Por otro lado, para el sábado 3 de octubre, la entidad que dio el clima es AccuWeather, la cual señala un 80 % de probabilidades de que se presenten lluvias durante todo el día. Además, se señala que el cielo estará posiblemente nublado y existe la posibilidad de que se presenten tormentas eléctricas.

Durante la noche, la situación podría mejorar, ya que la probabilidad de precipitaciones podría disminuir en un 25 %. Asimismo, a estas horas la temperatura puede disminuir hasta los 10 °C.

Con este informe, se espera que los fanáticos que asistan al evento se encuentren bien preparados para las jornadas en las que la banda surcoreana buscará maravillar al público en su World Tour ARIRANG.

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Otro de los factores que deja este evento son las millonarias cifras que los artistas causarían en Bogotá, debido a que, según el Instituto Distrital de Turismo (IDT), se espera que el movimiento de los asistentes supere los $99.000 millones, teniendo en cuenta los gastos que harán durante estos días.

De esta forma, la capital del país se prepara para recibir a miles de personas que siguen a BTS y que llegarán a la ciudad a disfrutar del espectáculo y de los diferentes atractivos turísticos del territorio.