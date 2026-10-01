Ruta escolar terminó dentro de una vivienda en Bogotá tras accidente de tránsito

Tras chocar de frente contra una vivienda, un vehículo de transporte escolar terminó dentro del inmueble. El reporte inicial sugiere que no hubo lesionados de gravedad.

Imprudencia en Bogotá: ruta escolar, que iba en contravía con niños a bordo, casi choca con otro vehículo

Una emergencia alteró la tranquilidad en las últimas horas en la localidad de Engativá, en el suroccidente de Bogotá, luego de que un vehículo de transporte escolar acabara dentro de una vivienda de la zona.

En horas de la mañana de este jueves, 1 de octubre, una ruta escolar se estrelló contra una vivienda en la localidad de Engativá. Los hechos ocurrieron exactamente en la calle 79 con carrera 70.

De acuerdo con la información preliminar compartida por cuentas de denuncia ciudadana como Pasa en Bogotá, la situación se habría desencadenado tras la pérdida de control del vehículo por parte del conductor.

Los hechos, que quedaron registrados en un impactante video difundido masivamente a través de las redes sociales y plataformas como X (antes Twitter), han generado preocupación entre los habitantes de la zona.

De momento, no se han reportado personas lesionadas de gravedad, ya que, al parecer, en el momento del accidente no había menores de edad a bordo de la ruta escolar.

Momentos después del reporte ciudadano, las autoridades competentes hicieron presencia en el lugar para verificar que no hubiese heridos ni daños de consideración en la estructura de la vivienda afectada.

Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos, miembros de la Policía Metropolitana de la ciudad y una ambulancia.

Se espera que en el transcurso del día se logren esclarecer los hechos para determinar cómo ocurrió el accidente y cómo se procederá con la reparación de los daños ocasionados en la entrada y la fachada de la vivienda.