Un accidente de tránsito se presentó esta mañana, martes 23 de junio, en el sector de Altos de Meléndez, al sur de Cali. La implicada sería una buseta escolar, la cual prestaría el servicio de ruta.

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Al parecer, el conductor del vehículo perdió el control del automotor, ocasionando que se volcara y cayera a un costado de la vía. Según información preliminar, tres personas habrían resultado lesionadas en el accidente.

El siniestro vial habría ocurrido en la carrera 95 Oeste con calle 1B-12, en el barrio Meléndez, donde al momento de la emergencia se desplazaron las autoridades correspondientes para atender la situación.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado los motivos del accidente, pero según reportes preliminares y declaraciones de algunos testigos, el hecho sucedió debido a un derrame de combustible que posteriormente habría causado el volcamiento de la buseta, quedando recostada sobre la cabina del conductor.

Al parecer, los tres lesionados serían menores de edad que se encontraban en el vehículo en el momento del accidente. Ante la situación, se movilizaron ambulancias para transportar a las personas a un centro médico y realizarles la valoración correspondiente.

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Según la Secretaría de Movilidad de Cali, el incidente se presentó a las 6:58 de la mañana. La alerta habría sido dada por los vecinos de la zona y fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, que desplegó cuatro unidades al lugar de los hechos para atender la situación en el menor tiempo posible.

“Se presenta volcamiento de la buseta escolar de placa VCK 601, en el cual hay tres lesionados menores de edad. En el sitio se encuentran las unidades realizando las tareas de regulación y prestando seguridad vial a los peatones”, indicó el reporte brindado por las autoridades de movilidad de la capital vallecaucana.

Hasta el momento no se conocen las causas oficiales del accidente; sin embargo, las autoridades hicieron presencia en el sector y se espera que en las próximas horas entreguen declaraciones para esclarecer lo sucedido con el bus escolar.

Por otro lado, se hace un llamado a la ciudadanía a tener en cuenta los protocolos de seguridad vial, con la intención de evitar este tipo de emergencias y salvaguardar la integridad de los caleños.