“El Gobierno nacional no puede bajar la guardia” declaró la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, tras operativo militar

En el municipio de La Macarena, Meta, el Ejército Nacional capturó a alias Mono Huevo, de 26 años, presunto integrante de las disidencias de las Farc desde hace aproximadamente ocho años. También identificado como Andrés Castro, el capturado tendría procesos judiciales relacionados con secuestro, desaparición forzada y extorsión.

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Según la información conocida, Castro delinquiría principalmente en los municipios de La Macarena y Uribe, donde sería considerado el cuarto cabecilla de la comisión armada del bloque Jorge Suárez Briceño.

Durante el operativo, los uniformados del Ejército Nacional habrían sido acorralados por un grupo de personas del sector al momento de efectuar la captura; sin embargo, en un comunicado oficial de la Gobernación del Meta, se resaltó que gracias a la actuación coordinada de las autoridades se logró la detención de Mono Huevo.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, advirtió que “ninguna comunidad debería ser instrumentalizada”, mostrando su rechazo ante los hechos. Además, afirmó que este tipo de situaciones no se pueden normalizar en ninguna región del país.

En una publicación en la red social X, la mandataria expresó su punto de vista frente al acontecimiento.

Por otro lado, Zambrano resaltó que, aunque las jornadas electorales ya terminaron, la responsabilidad del Gobierno Nacional con las comunidades continúa, afirmando que “hoy más que nunca necesitamos mantener el acompañamiento institucional, fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y proteger a las poblaciones que siguen enfrentando la intimidación de estructuras armadas ilegales”.

Además, en su condición de presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, la gobernadora realizó un llamado al Gobierno nacional, a los organismos de seguridad y a toda la institucionalidad para que, después de este periodo electoral, se mantenga la atención sobre los territorios y no se disminuya el papel de estos organismos dentro de las comunidades.

La Gobernación del Meta ratificó su apoyo al Ejército Nacional, la Policía y a todas las instituciones encargadas de proteger el orden constitucional, el Estado de derecho y la seguridad ciudadana. En el comunicado oficial, la mandataria afirmó que estos hechos evidencian la necesidad de mantener una presencia integral del Estado en los territorios que presentan riesgos asociados a la actuación de grupos armados.

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“La captura de quienes infringen la ley no puede convertirse en motivo de presión contra la Fuerza Pública ni contra las autoridades judiciales. Rechazamos de manera categórica cualquier acción que busque impedir el trabajo legítimo del Ejército, la Policía, la Fiscalía y los jueces. Nuestro respaldo es absoluto para los hombres y mujeres que todos los días arriesgan su vida para proteger a los colombianos y enfrentar a quienes amenazan la seguridad de nuestras comunidades”, afirmó la gobernadora del Meta.

Se hizo un llamado a la comunidad para rodear a las autoridades y rechazar cualquier forma de intimidación por parte de los grupos armados.