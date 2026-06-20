Ejército sacará buena parte de su artillería para la seguridad en elecciones: ¿parecerá un 20 de julio?

Fuerza Aeroespacial, Infantería de Marina, vehículos tipo tanqueta y equipos de despeje de artefactos explosivos: toda esa artillería está en movimiento desde este 20 de junio, en preparativos para garantizar la seguridad durante las elecciones del domingo.

La actividad en el Ejército, guardadas las proporciones, parece similar a la que se despliega en un 20 de julio.

El movimiento en la fuerza pública arrancó 24 horas antes de la celebración de los comicios en todo el territorio nacional, en los cuales los colombianos elegirán al presidente que sucederá en el cargo a Gustavo Petro, en una disputa entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Hombres de la fuerza pública, del Ejército, la Policía, la infantería, salen a ocupar sus lugares en los puntos neurálgicos del territorio nacional, por elecciones. Foto: Ejército / Cortesía

La Décima Brigada y la Fuerza de Tarea de Armas Combinadas Mediana del Ejército son una de las piezas clave de la seguridad para la jornada democrática.

Colombia decide su destino: Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda se disputan la Presidencia, este domingo 21 de junio. Esto es lo que está en juego

Entrarán a fortalecer la seguridad y a hacer el control territorial, en apoyo a la maniobra de las tropas que se encuentran desplegadas cubriendo los puestos de votación ya instalados.

En el Caribe

Según voceros del Ejército, 7.000 soldados han sido distribuidos para estar en 165 puestos de votación ubicados en zonas urbanas y rurales de los departamentos del Cesar y La Guajira. Esta protección será brindada en coordinación con la Policía Nacional.

Inician operativos de las fuerzas militares para las elecciones presidenciales Foto: Ejército / Cortesía

El dispositivo de seguridad implica el despliegue de las capacidades de artillería, infantería y los equipos de despeje de artefactos explosivos, los cuales realizan labores de verificación, control y acompañamiento en los puestos de votación y sus principales vías de acceso, según señalan fuentes del Ejército.

Igualmente, se han sumado las capacidades de la llamada Fuerza de Tarea de Armas Combinadas Mediana, que permiten ejecutar operaciones de reconocimiento, seguridad y movilidad mediante el uso de vehículos de plataforma mediana y liviana, piezas de artillería, capacidades de inteligencia y otros medios estratégicos.

Soldados abordando aeronaves del Ejército Nacional para el dispositivo de seguridad en elecciones. Foto: Ejército / Cortesía

En corredores estratégicos

Según los voceros del Ejército, el objetivo es facilitar despliegues rápidos y respuestas oportunas en corredores estratégicos, zonas rurales y ejes viales priorizados, contribuyendo a la protección de la población civil y al normal desarrollo de la jornada electoral.

Coronel Frank Yamir Bonilla Restrepo, comandante de la Fuerza de Tarea de Armas Combinadas Mediana. Foto: Ejército / Cortesía

Para que la ciudadanía se sienta segura y salga a votar

Patrullajes, puestos de control y acompañamiento institucional fortalecen la confianza con la ciudadanía y generan condiciones de seguridad que favorecen la libre movilidad de las comunidades más apartadas para que ejerzan su derecho al voto el próximo domingo.

El dispositivo relatado hace parte del Plan Democracia, que, según el Ejército, busca acompañar a los ciudadanos para que ejerzan su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad y normalidad, especialmente en las zonas más apartadas del Cesar y La Guajira.

Revisiones de vehículos en las vías nacionales, por elecciones, no deben causar molestia a los viajeros. Foto: Ejército / Cortesía