Estos son los sectores de Piedecuesta, Santander, que tendrán cortes de energía este miércoles 24 de junio

Debido a trabajos de mantenimiento de la empresa Electrificadora de Santander (ESSA), en los que se incluye el cambio de postes de energía y la instalación de nuevos conductores eléctricos para mejorar la calidad del servicio, los principales afectados por los cortes serán varios barrios de Piedecuesta, Santander. Las suspensiones están programadas entre las 8:00 de la mañana y las 3:30 de la tarde de este miércoles 24 de junio.

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Los sectores en cuestión son San Rafael (carreras 11A, 12 y 12A entre calles 4 y 7), Puerto Madero y Villas de Coaviconsa (sectores de las carreras 12, 13 y 13A con calles 3, 3A y 4).

Por otro lado, se realizarán cortes en el servicio en otras zonas entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana, y entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde, debido a mantenimientos que se llevarán a cabo con el fin de conservar en buenas condiciones la infraestructura. Los sectores afectados son:

Villanueva del Campo.

Puerto Madero.

Villa Concha Plaza Campesina.

Hoyo Chiquito.

Navarra Real.

La Feria.

Villa Nueva.

Villas de Coaviconsa.

La Tachuela.

Habitares de la Macarena (sector El Cubín).

Argentina Antigua.

Castellana I Etapa.

Sectores de Villas de Navarra.

Sectores de El Centro.

ESSA hizo un llamado a los ciudadanos a estar atentos a estos cortes de energía, para poder tomar las prevenciones necesarias y proteger sus diferentes dispositivos electrónicos.

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¿Cómo proteger los dispositivos ante un corte de energía?

Debe tener en cuenta ciertas recomendaciones para prevenir posibles daños en sus electrodomésticos, como desconectarlos en momentos de apagón, evitando así que cuando regrese la energía sufran daños por alto voltaje.

Por otro lado, es importante que no tenga varios electrodomésticos de alto consumo conectados al mismo tiempo, ya que esto podría causar una sobrecarga en el sistema eléctrico de su casa, aumentando el riesgo de que los aparatos sufran alguna afectación.

Es importante tener en cuenta que realizar un mantenimiento constante a la red eléctrica es de vital importancia para evitar riesgos, debido a que con estas intervenciones e inspecciones periódicas se garantiza que el sistema opere de manera correcta.

Recuerde que antes de realizar cualquier procedimiento relacionado con electricidad, debe consultar con un especialista en el tema que pueda brindar soluciones adecuadas y evitar riesgos durante los procesos de intervención.