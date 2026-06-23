FIFA no se la rebajó a Miguel Almirón: expulsión trajo sanción que sufre Paraguay en el Mundial 2026

Una de las fichas más importantes de Paraguay se perderá el decisivo juego final de la fase de grupos del Mundial 2026.

Miguel Almirón pecó durante el partido pasado, fue expulsado y la FIFA dio a conocer que no tendrá contemplación con el gesto que hizo. Este martes, 23 de junio, formalizó el castigo para el volante por haberse tapado la boca al hablarle a un rival de Turquía.

Miguel Almirón abandona el terreno de juego del estadio de San Francisco. Foto: Getty Images

Dicha medida es una que se estrena en la presente Copa Mundo, luego de lo que fue un episodio entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni. Justo de esa situación fue que surgió la ‘Ley Vinícius’.

Castigo de FIFA a Almirón

A través de una comunicación que hicieron pública en las últimas horas, el máximo organismo oficializó la mala noticia para Paraguay.

“El Comité Disciplinario de la FIFA ha impuesto la siguiente sanción al jugador de la selección nacional de Paraguay, Miguel Almirón, quien fue destituido como resultado de una tarjeta roja directa durante el partido de la Copa Mundial 2026™ de la FIFA entre Turquía y Paraguay en el Estadio del Área de la Bahía de San Francisco el 19 de junio de 2026″, dan contexto a la situación que derivó en la roja.

“Suspensión de un partido por incumplimiento del artículo 14.1.b (comportamiento antideportivo hacia un oponente o una persona que no sea un oficial de partido) del Código Disciplinario de la FIFA”, sentenció la organización.

“La suspensión se servirá en el próximo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la selección nacional paraguaya. La decisión no está sujeta a apelación”, completan.

Paraguay sufre

Hasta esta altura del torneo la selección de Paraguay tiene tres puntos. Su desempeño es del 50%, luego de perder en el estreno con Estados Unidos y ganar en la fecha 2 contra Turquía.

El grupo D muestra que los guaraníes son terceros de su zona con tres puntos, pero se juegan el segundo lugar de manera directa con Australia quien tiene la misma cantidad de unidades sumadas.

Quien termine ganando el partido del próximo jueves, 25 de junio, acompañará a Estados Unidos que ya está clasificado de manera anticipada por lograr seis puntos en las fechas iniciales.

Justo para ese juego crucial de Paraguay es que Gustavo Alfaro pierde a uno de sus titulares. Dicho DT deberá recomponer en busca de tres puntos claves para ir a la siguiente instancia en una mejor ubicación.

¿Con Portugal en dieciseisavos?

La BBC diseñó un algoritmo para que en tiempo real se logre ver cómo se iban ubicando los equipos clasificados a la siguiente instancia.

Al entrar en juego puntos, diferencia de gol, entre otros ítems, son cambiantes los cruces que se podrían dar.

Por la forma en que avanza el certamen y los puntos alcanzados por las selecciones tras dos fechas, a Paraguay le correspondería jugar frente a Portugal. Dicho duelo sería un reto mayúsculo para los sudamericanos, que se han mostrado livianos en su desempeño a lo largo de la cita mundialista jugada en Norteamérica.