“Presagio” ilusiona al Bayern Múnich de Luis Díaz con el Balón de Oro: figura acaricia el galardón

El Bayern Múnich, donde se desempeña Luis Díaz, tiene a Harry Kane como su candidato a ganar el próximo Balón de Oro. La ceremonia será el lunes 26 de octubre, y hay expectativa por quién será elegido el mejor jugador de fútbol del mundo.

Harry Kane y Luis Díaz, juntos en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

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Kane parece no tenerla fácil en la carrera por el Balón de Oro. Tuvo una brillante temporada con Bayern Múnich, y brilló en el Mundial 2026, pero futbolistas como Kylian Mbappé y Lamine Yamal aparecen como principales contrincantes.

Sin embargo, Harry Kane mencionó que hay un interesante presagio de cara al Balón de Oro. La entrega del galardón se realizará en Londres, ciudad natal de Kane.

Harry Kane sobre el Balón de Oro: “Es especial para mí que la ceremonia sea en Londres”

En la más reciente edición de 51 Magazine, publicada por Bayern Múnich este 1 de octubre, Harry Kane habló sobre la expectativa que le genera ganar el Balón de Oro, y mencionó como un presagio que justo la entrega del galardón, en este 2026, sea en Londres.

“Obviamente, es muy especial para mí que la ceremonia se celebre en Londres. Soy de Londres y viví allí durante mucho tiempo; quizás sea un buen presagio. Un jugador inglés no lo ha ganado en más de 20 años, a pesar de que ha habido muchos grandes jugadores ingleses durante ese tiempo”, dijo Harry Kane.

Eso sí, dejó algo claro: “El Balón de Oro sería un éxito rotundo para mí, pero ahora mismo estoy concentrado en volver a rendir al máximo esta temporada”.

Los medios internacionales, periodistas deportivos y aficionados ven con buenos ojos que Kane se convierta en el nuevo Balón de Oro. Sus números en Bayern lo avalan, al igual que sus actuaciones con Inglaterra, donde terminaron como mejores terceros en la última cita orbital.

Ya son varias publicaciones del Bayern Múnich apuntando a un posible Balón de Oro para Harry Kane. La ilusión del cuadro bávaro, por tener al mejor jugador del mundo, crece cada vez más de cara a la fecha de entrega del galardón.

Harry Kane es el principal candidato a ganar el Balón de Oro. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Sobre el apoyo que le han dado desde Bayern Múnich para que gane el Balón de Oro, Kane afirmó: “Me llena de orgullo. Aprecio mucho el apoyo que me brindan mis compañeros y el club. Trabajamos muy duro juntos y yo me esfuerzo al máximo por el equipo. Me alegra mucho que me apoyen tanto; solo puedo darles las gracias”.