Dolorosa situación del papá de Luis Andrés Colmenares a 16 años de la muerte de su hijo: “Quisiera despertar en noviembre”

La muerte de Luis Andrés Colmenares es uno de los casos judiciales que más impacto ha generado en Colombia. Desde aquel 31 de octubre de 2010 en el que el joven perdió la vida, las circunstancias que rodearon el hecho han estado acompañadas de diferentes versiones, interrogantes y controversias que aún mantienen la atención del país.

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La historia, que comenzó durante una celebración de Halloween, posteriormente dio paso a una investigación que despertó un amplio interés público. Las distintas hipótesis planteadas alrededor de lo ocurrido aquella noche llevaron a que el caso fuera seguido de cerca por miles de personas, quienes conocieron detalles de las diligencias adelantadas por las autoridades y de las decisiones adoptadas durante el proceso.

Con el paso del tiempo, el caso también estuvo marcado por testimonios, declaraciones y versiones contrapuestas que alimentaron las dudas sobre las circunstancias que precedieron al fallecimiento del joven. Algunos de esos elementos terminaron convirtiéndose en piezas centrales de la investigación y generaron nuevas preguntas alrededor de lo sucedido.

Ante la llegada del mes de octubre, Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés, decidió publicar un sentido mensaje sobre la dolorosa situación que lo rodea. El abogado afirmó que es muy duro revivir un nuevo año sin su primogénito, llevando un proceso complejo al interior.

“16 años caminando octubre y no pasa un día en que el dolor no me recuerde que ya no estás, Luis Andrés. Hay meses que pesan más que el calendario; este es uno de ellos. Solo quien ha perdido un hijo sabe lo que es despertar con el alma rota y aun así levantarse. Hoy, otra vez, quisiera despertar en noviembre”, escribió en su cuenta de X.

Agregó que espera ver a su hijo en otro plano, ya que no puede lidiar con ese dolor.

“Dios mío, bendícenos con fortaleza y perseverancia para seguir el camino hasta que se haga tu voluntad. Concédele descanso eterno a mi hijo hasta que volvamos a encontrarnos. Te amo, hijo. Siempre”, mencionó.

Años después de la tragedia, el nombre de Colmenares continúa presente en la memoria de muchos colombianos, mientras las diferentes interpretaciones sobre aquella noche siguen despertando interés. Su historia trascendió el ámbito judicial y se convirtió en un caso ampliamente conocido por la sociedad colombiana.