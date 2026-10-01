Jimena Rugeles habló de su relación con Simón Brand y contó particular detalle: “Nadie tiene la culpa de ser como es”

Simón Brand y Claudia Bahamón vuelven a estar en el centro de la conversación por asuntos relacionados con sus vidas personales. Aunque la relación entre el director de cine y la presentadora llegó a su fin hace algún tiempo, ambos han mantenido discreción sobre los detalles de su separación y han evitado convertir el tema en un asunto público.

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Actualmente, Brand mantiene una relación con la diseñadora Jimena Rugeles, con quien ha sido visto en diferentes espacios y momentos personales. La pareja también ha dejado algunos registros de su relación en redes sociales, despertando la curiosidad de quienes siguen la vida del cineasta.

Rugeles, quien tiene una activa presencia en Instagram, suele compartir fotografías y videos relacionados con sus viajes y experiencias personales. En varias de esas publicaciones aparece acompañada por Brand, dejando ver momentos de cercanía entre ambos.

Precisamente, una de sus publicaciones más recientes volvió a captar la atención de sus seguidores. La diseñadora compartió nuevo contenido relacionado con el director de cine, una publicación que rápidamente generó comentarios entre los internautas interesados en conocer detalles de la relación que mantienen actualmente.

De acuerdo con el post, la colombiana respondió una serie de preguntas y respuestas en una caja, sin importar algunos temas que se tocaban.

Uno de los que salió a flote fue el de su relación con el director, indagando cómo le había afectado la ola de críticas y ataques en redes sociales cuando se oficializó la ruptura de Brand con Claudia Bahamón.

“¿Cómo afrontaste tanto hate (odio) por tener tu relación con Simón Brand?”, se lee.

“Al inicio me afectó, me dio mucha tristeza ser parte de TV y novelas jajaja”, escribió, poniéndole su toque.

No obstante, aclaró cómo fue lidiar con esto, bloqueando y eliminando a todos aquellos que intentaban lastimarla con mensajes y comentarios despectivos.

“Mentira, hoy: bloqueando, exponiendo. Con Simón y demasiado amor”, dijo.

“Entiendo que nadie tiene la culpa de ser como es”, agregó.