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Nana Calistar da sus predicciones para hoy 1 de octubre: hay advertencias para algunos signos

Las predicciones de la astróloga están acompañadas de temas relacionados con el amor, el dinero, el trabajo y la vida personal.

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Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

1 de octubre de 2026 a las 7:09 a. m.
Nana Calistar dio sus predicciones para hoy.
Nana Calistar dio sus predicciones para hoy. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistar

El horóscopo de Nana Calistar trae sus nuevas predicciones para este 24 de septiembre, una jornada en la que los doce signos del zodiaco podrían enfrentar diferentes situaciones relacionadas con el amor, el trabajo, el dinero y la vida personal.

Sus recomendaciones plantean algunos aspectos a los que conviene prestar atención durante el día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis cuentan con una lectura diferente para esta fecha.

Horóscopo para este jueves, 1 de octubre de 2026

  • Aries

“No le bajes el precio a tu talento: alguien podría buscarte justo por eso que tú minimizas. Cobra sin pena y celebra tus logros. ¡También aprende a aplaudirle al pioeresnada sin hacer cara de limón!“.

  • Tauro

“Eso que esperabas podría destrabarse... ¡que no te agarre en chanclas! Deja los operativos eternos y actúa. Dale aire al pioresnada y no comprometas dinero que todavía no llega!“.

  • Géminis

“De tanto perfeccionar el jale, te estás exprimiendo solo. Podría llegar un alivio laboral. Si alguien te humecta el asunto, bájale a la carrilla y háblale bonito. ¡La calentura también lleva modales!“.

  • Cáncer

“Tu relación necesita juego, no vivir de un beso de hace años. Recupera la picardía sin imponer nada. En soltería, ponte guapo por gusto. ¡Aguas con quienes disfrazan sus prejuicios de consejos!“.

  • Leo

“Pide cariño sin montar función doble y defiende tus decisiones del chantaje. Un cambio inesperado podría quitarte un pendiente. ¡Que dejen de traerte noticias del pasado: tú ya tienes un presente!“.

  • Virgo

“Tu familia quiere convivir, no pasar auditoría. Baja el reglamento, acepta ayuda y no promociones tú mismo los chismes. ¡Hasta para tocarte una nalga parece que exiges solicitud!“.

  • Libra

“No apartes tu vida para planes sin confirmar. Una amistad podría comprometerte sin permiso: pon un alto. Resuelve agravios sin fabricar otra bronca. ¡La intimidad no se cuenta como chisme!“.

  • Escorpio

“Dices que todo aburre, pero rechazas lo nuevo. Muéstrate sin inventarte una vida. Podría cambiar un acuerdo amoroso y volver una amistad con bromas que ya no toleras. ¡No interpretes tu antiguo papel!“.

Sagitario

“Madurar también es dejar de esconder respuestas serias detrás de bromas. No prometas en caliente lo que no sostendrás mañana. Cuida tu autoestima y deja de castigarte: ¡tu alegría no necesita carcelero!“.

Capricornio

“Ese mensaje escrito con coraje puede acabar de gira por los teléfonos. Guárdalo, simplifica compromisos y revisa si conviene aplazar el viaje. ¡No seas el pasillo de los pleitos ajenos!“.

Acuario

“Podría reunirse una amistad de años; no necesitas presumir trofeos para asistir. Deja de fingir desinterés si hay ganas. Un cambio de casa o vehículo empieza a tomar forma: ¡que sirva, no solo luzca!“.

Piscis

“No des por perdido el año: una venta en línea merece atención. Revisa quién quiere decidir por conveniencia propia y disfruta a los tuyos. ¡Un ramo tamaño jardinera compra la razón!“.