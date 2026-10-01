Nana Calistar da sus predicciones para hoy 1 de octubre: hay advertencias para algunos signos

El horóscopo de Nana Calistar trae sus nuevas predicciones para este 24 de septiembre, una jornada en la que los doce signos del zodiaco podrían enfrentar diferentes situaciones relacionadas con el amor, el trabajo, el dinero y la vida personal.
Sus recomendaciones plantean algunos aspectos a los que conviene prestar atención durante el día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis cuentan con una lectura diferente para esta fecha.
Horóscopo para este jueves, 1 de octubre de 2026
- Aries
“No le bajes el precio a tu talento: alguien podría buscarte justo por eso que tú minimizas. Cobra sin pena y celebra tus logros. ¡También aprende a aplaudirle al pioeresnada sin hacer cara de limón!“.
- Tauro
“Eso que esperabas podría destrabarse... ¡que no te agarre en chanclas! Deja los operativos eternos y actúa. Dale aire al pioresnada y no comprometas dinero que todavía no llega!“.
TAURO – 01 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 1, 2026
Eso que esperabas podría destrabarse… ¡que no te agarre en chanclas! Deja los preparativos eternos y actúa. Dale aire al pioresnada y no comprometas dinero que todavía no llega …ver mas:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Géminis
“De tanto perfeccionar el jale, te estás exprimiendo solo. Podría llegar un alivio laboral. Si alguien te humecta el asunto, bájale a la carrilla y háblale bonito. ¡La calentura también lleva modales!“.
- Cáncer
“Tu relación necesita juego, no vivir de un beso de hace años. Recupera la picardía sin imponer nada. En soltería, ponte guapo por gusto. ¡Aguas con quienes disfrazan sus prejuicios de consejos!“.
CÁNCER – 01 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 1, 2026
Tu relación necesita juego, no vivir de un beso de hace años. Recupera la picardía sin imponer nada. En soltería, ponte guapo por gusto. ¡Aguas con quienes disfrazan sus prejuicios de consejos! …ver mas:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Leo
“Pide cariño sin montar función doble y defiende tus decisiones del chantaje. Un cambio inesperado podría quitarte un pendiente. ¡Que dejen de traerte noticias del pasado: tú ya tienes un presente!“.
- Virgo
“Tu familia quiere convivir, no pasar auditoría. Baja el reglamento, acepta ayuda y no promociones tú mismo los chismes. ¡Hasta para tocarte una nalga parece que exiges solicitud!“.
VIRGO – 01 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 1, 2026
Tu familia quiere convivir, no pasar auditoría. Baja el reglamento, acepta ayuda y no promociones tú mismo los chismes. ¡Hasta para tocarte una nalga parece que exiges solicitud! …ver mas:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Libra
“No apartes tu vida para planes sin confirmar. Una amistad podría comprometerte sin permiso: pon un alto. Resuelve agravios sin fabricar otra bronca. ¡La intimidad no se cuenta como chisme!“.
- Escorpio
“Dices que todo aburre, pero rechazas lo nuevo. Muéstrate sin inventarte una vida. Podría cambiar un acuerdo amoroso y volver una amistad con bromas que ya no toleras. ¡No interpretes tu antiguo papel!“.
ESCORPIÓN – 01 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 1, 2026
Dices que todo aburre, pero rechazas lo nuevo. Muéstrate sin inventarte una vida. Podría cambiar un acuerdo amoroso y volver una amistad con bromas que ya no toleras. ¡No interpretes tu antiguo papel! …ver mas:https://t.co/9FoP9M9dgW
Sagitario
“Madurar también es dejar de esconder respuestas serias detrás de bromas. No prometas en caliente lo que no sostendrás mañana. Cuida tu autoestima y deja de castigarte: ¡tu alegría no necesita carcelero!“.
Capricornio
“Ese mensaje escrito con coraje puede acabar de gira por los teléfonos. Guárdalo, simplifica compromisos y revisa si conviene aplazar el viaje. ¡No seas el pasillo de los pleitos ajenos!“.
CAPRICORNIO – 01 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 1, 2026
Ese mensaje escrito con coraje puede acabar de gira por los teléfonos. Guárdalo, simplifica compromisos y revisa si conviene aplazar el viaje. ¡No seas el pasillo de los pleitos ajenos! …ver mas:https://t.co/9FoP9M9L6u
Acuario
“Podría reunirse una amistad de años; no necesitas presumir trofeos para asistir. Deja de fingir desinterés si hay ganas. Un cambio de casa o vehículo empieza a tomar forma: ¡que sirva, no solo luzca!“.
Piscis
“No des por perdido el año: una venta en línea merece atención. Revisa quién quiere decidir por conveniencia propia y disfruta a los tuyos. ¡Un ramo tamaño jardinera compra la razón!“.
PISCIS – 01 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 1, 2026
No des por perdido el año: una venta en línea merece atención. Revisa quién quiere decidir por conveniencia propia y disfruta a los tuyos. ¡Un ramo tamaño jardinera tampoco compra la razón! …ver mas:https://t.co/9FoP9M9L6u