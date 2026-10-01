Alina Lozano recordó su personaje en ‘Pa Quererte’ y compartió emotivo video: este fue su reemplazo

Alina Lozano volvió a recordar a uno de los personajes que marcó su paso por la televisión colombiana. La actriz, quien interpretó a doña Elvira en la producción Pa’ quererte, compartió un video en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores, especialmente de quienes notaron su ausencia en la nueva etapa de la historia.

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En la novela, doña Elvira era la esposa de Octavio Victoria, personaje interpretado por Luis Eduardo Arango. La pareja hizo parte de la historia durante la primera etapa de la producción, pero la situación cambió con el inicio de Pa’ seguirte queriendo.

En el primer capítulo de esta nueva etapa, Octavio murió después de sufrir un ataque cardíaco. Sin embargo, además de la muerte del personaje, los televidentes se encontraron con otro cambio: Alina Lozano no regresó para continuar interpretando a doña Elvira.

En su lugar apareció la actriz Aida Morales, quien asumió el personaje de la viuda legal de Octavio. La ausencia de Lozano generó preguntas entre algunos seguidores, por lo que la actriz decidió explicar públicamente qué había ocurrido.

Alina Lozano recordó a doña Elvira

En la noche del 30 de septiembre, la actriz publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece nuevamente caracterizada como doña Elvira. La publicación estuvo acompañada por el mensaje: “Me encontré una amiga”, una frase que sorprendió a algunos de sus seguidores al recordar al personaje que interpretó en la producción de RCN.

En el video, Lozano aparece caracterizada y hace referencia a la recepción que tuvo su personaje entre los televidentes.

“Soy Elvira, Elvira, Elvira y me dicen que anoche, la señora Elvirita fue tendencia, me gusta, me gusta mucho. Muchas gracias, chao”, expresó la actriz.

La publicación también sirvió para que varios seguidores recordaran al personaje y comentaran sobre su ausencia en Pa’ seguirte queriendo.

¿Qué dijo Alina Lozano sobre Aida Morales?

Ante las preguntas sobre el cambio de actriz, Lozano había explicado que no pudo regresar a la producción porque estaba trabajando en otro proyecto que se grabó durante las mismas fechas.

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Además, se refirió a Aida Morales y destacó su trayectoria y talento para asumir el papel.

“Qué tremenda actriz la que está interpretando ahora el personaje de Elvira, una mujer con trayectoria. Una mujer muy talentosa. Qué bueno por el proyecto, por doña Elvira. Me alegro mucho. Recuerden que me hubiese encantado estar ahí, pero estaba haciendo otro proyecto que se grabó por las mismas fechas”, señaló.