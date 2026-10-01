Los usuarios que normalmente se movilizan en el Metrocable Picacho deben tener en cuenta una novedad este jueves 1 de octubre.

La Línea P se encuentra temporalmente fuera de servicio por un inconveniente técnico, por lo que el Metro de Medellín dispuso alternativas para facilitar los desplazamientos.

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Estas son las alternativas para los usuarios

La Línea P conecta Acevedo con El Progreso y cuenta con cuatro estaciones: Acevedo, SENA, Doce de Octubre y El Progreso.

El recorrido completo tiene una longitud de 2,7 kilómetros y normalmente tarda cerca de 10 minutos.

Mientras se atiende la novedad técnica, los usuarios deben recurrir a las rutas integradas habilitadas como alternativa para los recorridos que normalmente realizan en el Metrocable Picacho.

Entre las opciones reportadas para esta contingencia están las rutas 283i Florencia-Santander, 263i Santander-Doce de Octubre, 306A El Progreso, 306B Sena de Pedregal, 285 París y C2-008 Madera-París-Los Sauces.

La recomendación para quienes tengan que desplazarse por esta zona es revisar cuál de estas alternativas se ajusta mejor a su recorrido y salir con tiempo adicional, teniendo en cuenta que los trayectos pueden tardar más de lo habitual.

Line p del Metrocable permanece suspendida Foto: Getty Images

Ojo: la Línea K también está suspendida

La novedad en el Picacho ocurre además mientras la Línea K, que conecta Acevedo con Santo Domingo, permanece suspendida por mantenimiento mayor anual.

De acuerdo con el cronograma del Metro de Medellín, la Línea K está fuera de servicio desde el 17 de septiembre y retomará su operación el sábado 3 de octubre.

Durante este periodo también se dispusieron alternativas de transporte integrado para los pasajeros.

Esto significa que quienes utilizan habitualmente la estación Acevedo como punto de conexión deben prestar especial atención a las condiciones del servicio antes de iniciar su recorrido, pues actualmente coinciden las afectaciones de las líneas K y P.

El Metro había informado que el mantenimiento de la Línea K hace parte de las intervenciones anuales programadas para preservar la seguridad y confiabilidad de los Metrocables.

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¿Qué se sabe del restablecimiento?

Por ahora, la información disponible señala que la Línea P permanece suspendida debido al inconveniente técnico.

El servicio será restablecido una vez se atienda la situación y se garanticen las condiciones necesarias para volver a operar.

La Línea P comenzó su operación comercial en junio de 2021 y actualmente conecta Acevedo con El Progreso a través de sus cuatro estaciones.

El sistema cuenta con una capacidad de transporte de hasta 4.000 pasajeros por hora y por sentido.

Por eso, mientras dure la contingencia, los usuarios deben tener en cuenta las rutas alternativas y verificar las actualizaciones oficiales del Metro antes de emprender el viaje.