Medellín recibe crédito millonario: podría cambiar radicalmente como se mueve la ciudad

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el proyecto del metrocable de San Antonio de Prado ya cuenta con los recursos necesarios para avanzar hacia su construcción. El mandatario anunció que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobará un crédito por 300 millones de dólares destinado a financiar la obra.

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El anuncio se realizó durante Climate Week Biodiversity 2026, escenario que reúne a representantes de gobiernos, organismos internacionales, empresas, academia y organizaciones sociales para discutir diferentes iniciativas relacionadas con el cambio climático y la protección de la biodiversidad.

Gutiérrez aseguró que la aprobación de la financiación se produciría durante esta semana, después de una reunión que sostuvo con el presidente del CAF.

“Vamos a empezar a construir en julio del año entrante”, afirmó el alcalde, quien destacó que el proyecto permitirá avanzar en materia de movilidad sostenible y reducir las emisiones asociadas al transporte.

El futuro metrocable tendrá una extensión aproximada de 5 kilómetros y conectará los municipios de La Estrella e Itagüí con el corregimiento de San Antonio de Prado, convirtiéndose, según la Alcaldía, en el sistema de este tipo más largo de Medellín.

Uno de los principales aspectos destacados por la administración es que el sistema funcionará completamente con energía eléctrica, por lo que no generará emisiones directas de CO2 durante su operación. Para la Alcaldía, esto representa una apuesta por implementar alternativas de transporte que contribuyan a enfrentar los efectos del cambio climático.

El respaldo financiero del CAF también hace parte de las estrategias que este organismo impulsa para que los gobiernos locales de América Latina puedan desarrollar proyectos relacionados con movilidad sostenible, conservación ambiental, generación de energía limpia, calidad del aire y acceso al agua.

Durante la Climate Week Biodiversity 2026, Medellín también está presentando otras iniciativas ambientales, entre ellas los corredores verdes, los sistemas urbanos de drenaje construidos en grandes parques y diferentes intervenciones destinadas a atender puntos críticos del río y las quebradas de la ciudad.

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Estos proyectos son socializados mediante un espacio interactivo instalado por la Alcaldía, donde se muestran algunas de las experiencias que contribuyeron a que Medellín fuera escogida como sede de la Semana del Clima.

Con la financiación anunciada y las vigencias futuras aprobadas, la administración de Medellín espera iniciar en julio de 2027 la construcción de una obra que busca ampliar las alternativas de transporte público y, al mismo tiempo, incorporar criterios de sostenibilidad ambiental.