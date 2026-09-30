Sombrero de Carlos Pizarro: Consejo de Estado suspende reconocimiento como patrimonio cultural

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución que expidió el gobierno del expresidente Gustavo Petro para reconocer el sombrero de Carlos Pizarro, excomandante del M-19, como patrimonio cultural de la Nación.
En desarrollo...
En junio de 2024, el expresidente Petro emitió la resolución con la que reconoció el sombrero como bien cultural.
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El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución que expidió el gobierno del expresidente Gustavo Petro para reconocer el sombrero de Carlos Pizarro, excomandante del M-19, como patrimonio cultural de la Nación.
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