Nación

Sombrero de Carlos Pizarro: Consejo de Estado suspende reconocimiento como patrimonio cultural

En junio de 2024, el expresidente Petro emitió la resolución con la que reconoció el sombrero como bien cultural.

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Redacción Semana
30 de septiembre de 2026 a las 12:42 p. m.
El expresidente Petro reconoció la prenda del excomadante del M19 como un bien de interés cultural.
El expresidente Petro reconoció la prenda del excomadante del M19 como un bien de interés cultural. Foto: Presidencia

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución que expidió el gobierno del expresidente Gustavo Petro para reconocer el sombrero de Carlos Pizarro, excomandante del M-19, como patrimonio cultural de la Nación.

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