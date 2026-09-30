Luz Angélica Vizcaíno será la nueva procuradora delegada para las Fuerzas Militares

Luz Angélica Vizcaíno Solano será la nueva procuradora delegada para las Fuerzas Militares. SEMANA tiene en su poder información que difundió la Procuraduría General de la Nación para anunciar la llegada de la nueva funcionaria, que estará al frente de vigilar a las fuerzas armadas de Colombia.

El ente de control anunció a Vizcaíno Lozano como uno de los nuevos liderazgos que llega a la entidad; su trayectoria se ha dado en la Contraloría General de la República, la Contraloría de Bogotá, el Ministerio de Educación, el MinTIC, la Unidad Nacional de Protección, la Defensoría del Pueblo, la Esap y el Concejo de Bogotá.

Funcionarios de la Procuraduría convocan a una protesta en Bogotá por despidos de servidores

De hecho, en la página del Concejo de Bogotá aparece el boletín número 42 del 28 de febrero de 2024, donde se anunció que Vizcaíno Lozano fue elegida por la plenaria de esa corporación como secretaria general para el periodo 2024-2026.

Ahora, la Procuraduría anunció su llegada a la delegada de Instrucción para la Fuerza Pública, destacando que su formación la ha construido como economista de la Universidad Nacional y la Universidad La Gran Colombia. Además, es especialista en Gestión y Evaluación Social y Financiera de Proyectos, magíster en Derecho Administrativo y doctora en Derecho de la Universidad Católica.

Su llegada se da en medio de las denuncias que han hecho varios sindicatos de la entidad sobre una ola de despidos contra funcionarios vinculados en provisionalidad y de poderosas delegadas que llevaban casos delicados contra el anterior gobierno.

La salida de la anterior delegada para las FF. MM.

Vizcaíno Solano aterriza en la delegada para las Fuerzas Militares después de que el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, declaró insubsistente a la procuradora María Paola Suárez, quien llegó a la entidad en diciembre de 2024.

La extraña salida de la procuradora que intentó llevar a juicio al exedecán de Petro por presunto abuso sexual

Lo extraño es que la salida de Suárez se dio justo cuando intentaba llevar a juicio disciplinario al coronel Sammy Rodríguez, exedecán del presidente Petro, quien tiene un proceso en la Procuraduría por el presunto acto sexual que habría cometido contra una oficial en Bucaramanga.

La procuradora Vizcaíno Solano ahora tendrá que asumir ese delicado caso contra una de las personas más cercanas al expresidente Petro y los casos de posible corrupción e irregularidades que se habrían dado al interior de las Fuerzas Militares.