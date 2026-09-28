La extraña salida de la procuradora que intentó llevar a juicio al exedecán de Petro por presunto abuso sexual

El pasado viernes, SEMANA reveló en primicia que la administración del procurador Gregorio Eljach declaró insubsistentes a dos poderosas funcionarias: María Fernanda Rangel, procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia; y María Paola Suárez, procuradora delegada para las Fuerzas Militares.

Lo curioso es que la salida de Suárez se dio justo cuando trataba de resolver un enredo que se armó en el proceso disciplinario contra el coronel Sammy Rodríguez, popularmente conocido como el exedecán del expresidente Gustavo Petro.

Exclusivo: el enredado proceso disciplinario contra el exedecán de Gustavo Petro. Se frenó juzgamiento

SEMANA reveló a mediados de septiembre de este año que el procurador delegado disciplinario número 4 devolvió el caso al despacho de la procuradora Suárez después de que encontró un “yerro jurídico”, al considerar que el calificativo que se le dio a la actuación con Rodríguez era incompatible con los hechos investigados.

La entonces procuradora delegada para las Fuerzas Militares intentó llevar a juicio disciplinario al exedecán de Petro, por el supuesto abuso del cargo de superior jerárquico que habría ejercido en contra de una oficial a la que, al parecer, hizo comentarios con connotación sexual y a quien intentó tocar sin su consentimiento.

Pero la Procuraduría de Juzgamiento consideró que la víctima que habría sido acosada dentro de las instalaciones de la Quinta Brigada del Ejército, con sede en Bucaramanga, no hacía parte de su línea jerárquica.

Esa situación llevó a la procuradora Suárez a tratar de desenredar el debate jurídico que se armó en el caso contra el coronel Rodríguez, pero antes de que lograra avanzar en el proceso contra uno de los oficiales cercanos al expresidente Petro, la administración de Eljach la declaró insubsistente y quedó por fuera de la Procuraduría.

Así se movieron los hilos del poder para el polémico ascenso del exedecán de Petro, investigado por presunto acto sexual y violencia de género

Con su salida queda en el aire el interrogante sobre qué va a pasar finalmente con el proceso disciplinario contra el coronel Sammy Rodríguez, quien, en medio de este escándalo, ha logrado ascender de rango, reubicarse y llegar a la oficina de Oficial de Logística de la Brigada 16, en Yopal, donde maneja el presupuesto y la repartición de partidas a esa unidad militar.

Esta situación ha generado desazón al interior de las Fuerzas Militares, pues varios uniformados que han sido víctimas de presunto acoso sexual tendrían miedo de denunciar sus casos ante las entidades competentes, ante la falta de respuesta en procesos que llevan meses andando.