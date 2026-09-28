Cúcuta

Renunció el secretario de Seguridad de Cúcuta tras accidente que dejó tres ciclistas heridos: esto se sabe

Edwin Cardona dejó el cargo luego de que el vehículo registrado a su nombre estuviera involucrado en el siniestro ocurrido en la avenida Demetrio Mendoza.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

28 de septiembre de 2026 a las 10:42 a. m.
Imágenes difundidas por redes muestran el accidente que ocurrió en la avenida Demetrio Mendoza, en inmediaciones de Prados del Este.
Imágenes difundidas por redes muestran el accidente que ocurrió en la avenida Demetrio Mendoza, en inmediaciones de Prados del Este. Foto: Imágenes redes sociales

El secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Edwin Jhovanny Cardona Escobar, dejó su cargo después de verse involucrado en un accidente de tránsito que dejó tres ciclistas lesionados durante la madrugada del domingo 27 de septiembre.

OCAÑA NORTE DE SANTANDER
Batallón de Ocaña, en Norte de Santander, blanco de ataque con un enjambre de drones: estos son los detalles

¿Qué pasó con el secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta?

La camioneta involucrada en el accidente figura a nombre de Edwin Cardona, quien para ese momento se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta.

Sin embargo, que el vehículo esté registrado a su nombre no permite establecer por sí solo que fuera él quien conducía, por lo que esta circunstancia deberá ser esclarecida por las autoridades dentro de la investigación.

Videos difundidos por redes sociales y versiones recogidas por medios de comunicación muestran momentos posteriores al accidente y han generado cuestionamientos sobre lo ocurrido después del choque.

Dos de los tres ciclistas lesionados fueron identificados como Hildebrando Padilla y Richard Zapata.

Padilla sufrió una fractura en una vértebra de la columna y fue trasladado a la Clínica Medical Duarte.

Zapata presentó una fractura en la parte distal del cúbito y, de acuerdo con El Heraldo, requiere una intervención quirúrgica mediante reducción abierta y fijación interna.

El tercer ciclista permanece bajo atención médica en Cúcuta, con raspaduras y fuera de peligro, según el mismo medio, que no reveló su identidad.

Los tres hacían parte de un grupo que había salido desde el Puente Internacional Francisco de Paula Santander y se dirigía hacia el sector de La Cuchilla.

Otro de los puntos que ha generado atención son los señalamientos sobre un posible estado de embriaguez de quien conducía el vehículo.

No obstante, esta versión todavía debe ser establecida mediante las actuaciones y pruebas correspondientes.

La Opinión reportó este lunes que el caso podría tener consecuencias en materia de tránsito y en el ámbito judicial, mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente y las eventuales responsabilidades.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, aceptó la renuncia del funcionario, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de lo ocurrido.

La administración municipal manifestó su solidaridad con los ciclistas afectados y señaló que corresponde a las autoridades competentes establecer las responsabilidades.

Alcalde de Cúcuta anuncia medidas extremas de seguridad tras atentado con granada en el centro,
Este es el mensaje que el alcalde de Cúcuta envió a Abelardo De La Espriella por no haber estado en consejo de seguridad

La Alcaldía, por su parte, reiteró que los hechos deben ser esclarecidos por las autoridades competentes y expresó su solidaridad con los tres ciclistas lesionados.

Mientras los ciclistas continúan con su recuperación, el caso deja varios interrogantes por resolver sobre el accidente y lo ocurrido en los minutos posteriores.

La investigación deberá establecer las circunstancias exactas del choque y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras en Cúcuta se mantiene la atención sobre la evolución de los tres afectados.