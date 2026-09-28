El secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Edwin Jhovanny Cardona Escobar, dejó su cargo después de verse involucrado en un accidente de tránsito que dejó tres ciclistas lesionados durante la madrugada del domingo 27 de septiembre.

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¿Qué pasó con el secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta?

La camioneta involucrada en el accidente figura a nombre de Edwin Cardona, quien para ese momento se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta.

Sin embargo, que el vehículo esté registrado a su nombre no permite establecer por sí solo que fuera él quien conducía, por lo que esta circunstancia deberá ser esclarecida por las autoridades dentro de la investigación.

Videos difundidos por redes sociales y versiones recogidas por medios de comunicación muestran momentos posteriores al accidente y han generado cuestionamientos sobre lo ocurrido después del choque.

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En este video se ve claramente cómo el señor Edwin Cardona, hasta hoy secretario de seguridad de la ciudad de Cúcuta, escapa del lugar en donde protagonizó un accidente de… pic.twitter.com/am42ITsdL2 — Soy Charles Niño ® (@charlessradio) September 27, 2026

Dos de los tres ciclistas lesionados fueron identificados como Hildebrando Padilla y Richard Zapata.

Padilla sufrió una fractura en una vértebra de la columna y fue trasladado a la Clínica Medical Duarte.

Zapata presentó una fractura en la parte distal del cúbito y, de acuerdo con El Heraldo, requiere una intervención quirúrgica mediante reducción abierta y fijación interna.

El tercer ciclista permanece bajo atención médica en Cúcuta, con raspaduras y fuera de peligro, según el mismo medio, que no reveló su identidad.

Los tres hacían parte de un grupo que había salido desde el Puente Internacional Francisco de Paula Santander y se dirigía hacia el sector de La Cuchilla.

Otro de los puntos que ha generado atención son los señalamientos sobre un posible estado de embriaguez de quien conducía el vehículo.

No obstante, esta versión todavía debe ser establecida mediante las actuaciones y pruebas correspondientes.

Comunicado a la opinión pública pic.twitter.com/IWo00ReLYe — Alcaldía de Cúcuta (@AlcaldiaCucuta) September 27, 2026

La Opinión reportó este lunes que el caso podría tener consecuencias en materia de tránsito y en el ámbito judicial, mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente y las eventuales responsabilidades.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, aceptó la renuncia del funcionario, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de lo ocurrido.

La administración municipal manifestó su solidaridad con los ciclistas afectados y señaló que corresponde a las autoridades competentes establecer las responsabilidades.

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La Alcaldía, por su parte, reiteró que los hechos deben ser esclarecidos por las autoridades competentes y expresó su solidaridad con los tres ciclistas lesionados.

Mientras los ciclistas continúan con su recuperación, el caso deja varios interrogantes por resolver sobre el accidente y lo ocurrido en los minutos posteriores.

La investigación deberá establecer las circunstancias exactas del choque y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras en Cúcuta se mantiene la atención sobre la evolución de los tres afectados.