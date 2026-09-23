Pilas con lavar el carro o la moto en la calle: estas son las multas en Medellín a quienes desperdician agua limpiando sus vehículos

Las autoridades mantienen seguimiento y vigilancia a más de 70 lavaderos de vehículos, tanto formales como informales, para verificar cómo utilizan el agua.

El llamado a ahorrar agua en Medellín escaló de nivel ante la advertencia de EPM sobre posibles interrupciones del servicio en diciembre si el consumo continúa superando el ingreso de agua al sistema.

EPM advierte sobre posibles cortes de agua durante diciembre en el Valle de Aburrá: “El ahorro no está alcanzando”

Días atrás, el alcalde Fico Gutiérrez había hecho un llamado al ahorro masivo. En medio de ese escenario, las autoridades ya sancionaron a 81 personas por lavar carros y motos en espacios públicos haciendo un consumo excesivo del recurso.

Los controles son realizados conjuntamente por la Policía Metropolitana y las secretarías de Seguridad y Movilidad de Medellín. Además,

Los operativos se apoyan en las cámaras del 123, verificaciones presenciales y denuncias de la comunidad. Cuando los funcionarios detectan un uso indebido del recurso, se aplican las sanciones correspondientes.

“Desde el equipo de CCTV del SIES-M se realiza seguimiento permanente a diferentes sectores de Medellín y, cuando las cámaras detectan comportamientos que podrían representar un uso indebido del agua, se activa la articulación con las autoridades”, explicó el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía.

Lavadero de carros Foto: Getty Images/iStockphoto

Uno de los casos ocurrió el pasado viernes en un taller de carros ubicado en La Bayadera, en el centro de Medellín. Las autoridades llegaron al lugar luego de detectar a varias personas lavando con una manguera un vehículo en las afueras del establecimiento.

Además del comparendo de Policía, la Secretaría de Movilidad impuso al conductor del automotor una sanción de tránsito por $337.627.

El coronel Juan Carlos Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana, explicó que los controles fueron reforzados ante las altas temperaturas y buscan identificar comportamientos que generen desperdicio de agua en espacios públicos.

Lavado de carro Foto: Getty Images

El panorama climático también mantiene la alerta. Según Daniel Ruiz Carrascal, director del Siata, existe actualmente una probabilidad del 98 % de que El Niño alcance una categoría muy fuerte durante octubre, noviembre y diciembre de 2026.

Las autoridades también señalaron que septiembre registró lluvias por debajo de lo habitual para esta época del año.

Por eso, el mensaje oficial apunta a que el ahorro debe mantenerse. “El agua se respeta”, afirmó Villa Mejía, quien aseguró que continuarán los operativos para identificar y sancionar a quienes incumplan las normas.

La situación ocurre mientras EPM ya había advertido que, si el comportamiento de consumo no cambia, podrían ser necesarias interrupciones del servicio en diciembre. El llamado de la empresa es a aumentar y mantener el ahorro para reducir la posibilidad de aplicar medidas más difíciles durante los próximos meses.