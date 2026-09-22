Acueducto advierte que agua en Bogotá podría llegar con coloración: esta es la razón

El Acueducto de Bogotá informó a través de un comunicado de un mantenimiento que se realizará exactamente en la Planta de Tibitoc. La actividad que se llevará a cabo es exactamente el cambio de dos válvulas en la planta mencionada.

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Indicaron que, para llevar a cabo estos trabajos, deberán llevar a cabo cambios operacionales, con los que van a incrementar los caudales de la planta Francisco Wiesner y también disminuir los caudales de la planta Tibitoc.

Los trabajos de mantenimiento en la Planta de Tibitoc podrían ocasionar coloración temporal del agua, especialmente en el norte y occidente de Bogotá, así como en Cajicá y Chía. Foto: A.P.I

Es importante tener en cuenta que los movimientos en las tuberías pueden generar eventuales cambios en el color del agua. Sin embargo, estos cambios no comprometen su potabilidad.

“La coloración del agua se puede presentar, especialmente, en los municipios de Cajicá y Chía, así como en la zona norte de Bogotá, que incluye desde la calle 119 al límite norte de la ciudad y entre los Cerros Orientales y el río Bogotá, y en la zona occidental, desde la calle 127 a la Autopista Sur, entre carreras 68 y el río Bogotá”, detalló la empresa.

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Adicional a ello, aseguraron que la instalación de las válvulas se llevará a cabo durante octubre, pero que los técnicos de la entidad han asegurado que el mayor pico de color en el agua puede presentarse desde este 22 de septiembre y hasta el 2 de octubre.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá advirtió sobre posibles cambios en la coloración del agua durante los trabajos de mantenimiento que se adelantarán en la Planta de Tibitoc. Foto: Empresa de Acueducto de Bogotá

Entre las recomendaciones que hace el acueducto a los usuarios, piden que, si se presenta coloración en el agua, informen la situación a la línea 116. Además de ello, es importante abrir la llave y dejarla correr hasta que se torne incolora.

También es importante que verifique el agua antes de lavar ropa blanca, para que no llegue a mancharla. Además, piden evitar alarmas si ven a operarios del Acueducto abriendo hidrantes para dejar correr el agua en las vías.

“La EAAB agradece la comprensión de la ciudadanía durante estos trabajos preventivos, los cuales permiten que la ciudad siga preparando su infraestructura”, dijo la compañía.