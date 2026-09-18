La llamativa petición de Fico Gutiérrez para vigilar el uso del agua en Medellín que desató comentarios: “Yo necesito”

Aunque los racionamientos fueron suspendidos temporalmente, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, pidió a los ciudadanos que el ahorro de agua no se relaje porque la situación todavía requiere atención.

“Yo necesito que en cada casa exista un sirirí”, dijo Gutiérrez en un video publicado por la Alcaldía de Medellín. Su idea es que haya una persona pendiente de los hábitos de consumo, capaz de llamar la atención cuando alguien desperdicie agua.

“Papá, mamá, no te bañés tan largo, cerrá la ducha, apagame esa luz, si te vas a lavar los dientes, bajale”, ejemplificó Gutiérrez, quien también pidió cuestionar acciones como lavar carros con manguera o dejar una llave abierta.

Su llamado incluso llegó al consumo de otras personas. “Mirá lo que está haciendo el vecino, mirá lo que están haciendo en este edificio”, señaló, al insistir en que el “sirirí” debe convertirse en una figura permanente estos días.

Corregir los hábitos de consumo de agua puede representar una diferencia significativa a lo largo del mes. Foto: Getty Images

Medellín levantó temporalmente el racionamiento

El llamado ocurre pocos días después de que Medellín suspendiera temporalmente los cortes programados de agua que afectaban a sectores abastecidos por el sistema Piedras Blancas.

Las lluvias recientes permitieron mejorar los caudales de las fuentes que alimentan este sistema y el comportamiento del consumo también ayudó a aliviar la situación. Por ahora, los cortes quedaron suspendidos durante una semana y la decisión será evaluada nuevamente.

El problema, sin embargo, no está completamente superado. EPM había explicado que Piedras Blancas enfrentaba un déficit cercano a 120 litros de agua por segundo, equivalente a unos 10 millones de litros diarios.

Además, entre el 18 y el 24 de agosto se registró un aumento de más de 48 millones de litros en el consumo frente a la semana anterior.

Los racionamientos habían comenzado nuevamente el 8 de septiembre y estaban previstos para sectores de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria. Las interrupciones nocturnas alcanzaban 10 circuitos.

Uno de los objetivos de las nuevas normas sobre tarifas de acueducto es que los hogares tengan tarifas más competitivas. Foto: El País

El ahorro sigue siendo la prioridad

El alcalde Gutiérrez insistió en que la ciudadanía debe mantener las medidas de ahorro los próximos meses, especialmente en los sectores abastecidos por los sistemas La Fe y Riogrande.

“Tenemos que ahorrar para los próximos meses”, enfatizó el alcalde, quien explicó que la situación será revisada semanalmente y que un aumento desproporcionado del consumo podría modificar nuevamente las medidas.

La Alcaldía ya había advertido que los avances en el ahorro todavía eran insuficientes. Según la administración distrital, en Piedras Blancas se habían ahorrado 22 litros por hogar o establecimiento, frente a una meta diaria de 92 litros.

Así que, aunque por ahora el agua volvió a correr con normalidad en los sectores afectados, el mensaje de la Alcaldía es claro: el racionamiento se suspendió, pero el ahorro no.